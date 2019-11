LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Contenti solo per il risultato"

Terminato da poco il derby emiliano tra Bologna e Parma sul risultato di 2-2. Tra poco in conferenza stampa al Dall'Ara si presenterà Emilio De Leo, tattico dei rossoblu.

15:15 inizia la conferenza stampa

Che giudizio dà alla partita?

"Il Parma ha evidenziato di essere in salute e di avere autostima, cosa che noi non abbiamo mostrato. Dopo averla ripresa siamo stati altalenanti. Ci prendiamo il finale e il punto che in questa fase è da prendere con umiltà. Però, come lo stesso Mihajlovic ha detto, non possiamo essere soddisfatti".

Le difficoltà del Bologna da cosa sono nate soprattutto?

"Da un punto di vista tattico il Parma ha fatto la partita che sa fare meglio, aspettandoti e facendo densità difensiva. Credo che non ci fosse molto spazio per attaccare la profondità ma avremmo dovuto metterci più velocità e più qualità nella manovra. Sicuramente bravi loro ma noi avremmo potuto fare di più".

È stata una settimana particolare per il ritorno di Mihajlovic. Come pensa che sia stato gestito in campo?

"Il mister è un valore aggiunto per questo gruppo, è chiaro. Ma non possiamo dipendere dalla presenza o meno di Sinisa perché finirebbe per essere un alibi. I nostri giocatori hanno le qualità per poter fare di più. A noi fa piacere che Mihajlovic sia tornato vicino dal gruppo, ovviamente; credo che i ragazzi ci abbiano sempre messo l'anima, non solo oggi".

Tomiyasu si è infortunato?

"No, ha avuto problemi di crampi nel finale".

Il gol di Dzemaili vi permette di ritrovare un uomo chiave

"Sicuramente il gol dà una grande spinta e un'iniezione di fiducia. Però Blerim non ha bisogno del singolo episodio per ritrovarsi, è uno dei nostri leader. È un giocatore che ci dà qualità e personalità. Questo è un periodo in cui stiamo cercando di riorganizzarci numericamente".

Anche voi staff avete voglia di tornare alla normalità?

"Non ci siamo tirati indietro per rispetto del nostro allenatore e della società. Tutti noi abbiamo dovuto fare un'esperienza diretta sul campo ma era inevitabile per noi. Quando torneremo alla piena normalità mi auguro che il lavoro fatto fin qui possa poi dare frutti".

15:24 termina la conferenza stampa