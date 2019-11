LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Medel ok, proviamo a recuperare Santander"

Si torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale. Il Bologna sfiderà l'Inter domani alle 18 e tra poco a Casteldebole conferenza stampa di Emilio De Leo e Miroslav Tanjga.

9:33 inizia la conferenza stampa

Per De Leo: avete la sensazione di aver perso punti a Cagliari?

"Se non riusciamo ad ottenere la posta in palio significa che certamente abbiamo perso dei punti. Avremmo potuto fare una prestazione più continua e siamo rammaricati. In certi frangenti della gara abbiamo fatto la partita che volevamo ma non ci siamo riusciti per i 95 minuti".

Stessa domanda per Tanjga

"Sapevamo che il Cagliari fosse forte ma abbiamo smesso di credere in noi stessi e abbiamo commesso degli errori che dobbiamo evitare nelle prossime partite".

Per De Leo: Medel c'è?

"Ieri ha svolto una seduta di allenamento, oggi pure. Valuteremo, intanto sicuramente è disponibile. La sua presenza e la sua personalità sono fondamentali. Penso che Gary non abbia bisogno di parlare troppo, ha gli occhi della tigre sempre e soprattutto in questa settimana perché ha una gran voglia di tornare".

Per De Leo: la scelta di non mettere Danilo a Cagliari è stata una delle cause della sconfitta?

"Con il senno di poi è tutto valido. Non è stata fatta una scelta legata all'avversario o al singolo giocatore. Pensiamo di avere sempre delle squadre affidabili e che possano portare a casa il risultato. Ci sono esigenze di forma fisica e su questo facciamo valutazioni".

Per Tanjga: a Cagliari siete stati troppo remissivi?

"Penso che il Cagliari abbia qualità superiori rispetto alla Sampdoria e sicuramente sotto la loro pressione abbiamo fatto degli errori e ci siamo abbassati troppo".

Per De Leo: domani è una sfida importante per capire che campionato può fare il Bologna?

"Penso che farà parte della crescita del gruppo. Questa è una stagione atipica per quello che è capitato sin da luglio ma il messaggio che portiamo avanti sempre è che tutti gli ostacoli ci devono far capire quanto realmente ci teniamo a crescere. La nostra capacità dev'essere quella di non scoraggiarci. Siamo ottimisti e positivi, siamo un gruppo maturo che vuole arrivare. Io resto ottimista e aspetterei il Bologna".

Stessa domanda per Tanjga

"Bisogna riconoscere che abbiamo molti indisponibili nell'ultimo periodo e siamo senza Mihajlovic che è il nostro miglior elemento. Cercheremo comunque sempre di dare il nostro massimo".

Per De Leo: Santander come sta?

"Ha avuto una contusione al soleo che si è indurito. Però ci auguriamo di recuperarlo, vediamo come va la seduta di stamani".

Per De Leo: quanto fa indispettire aver preso i gol in situazioni di superiorità?

"A mio avviso non ci siamo ritirati dopo aver segnato il vantaggio. Sicuramente pronti via nella ripresa abbiamo concesso il pareggio ma poi fino al 2-1 abbiamo gestito bene la partita. Poi abbiamo commesso degli errori che ci hanno condannato. Di sicuro non abbiamo fatto passi indietro. Sugli errori in superiorità: ci facciamo sempre domande tattiche e tecniche, eravamo messi bene in campo ma poi l'errore tecnico va inserito nel contesto tattico. Non è mai solo l'esecuzione del singolo calciatore a portare al gol. Dobbiamo migliorare, senza dubbio".

Per De Leo: come si affronta l'Inter domani?

"È una delle squadre più attrezzate del nostro campionato, sia per i giocatori che per l'allenatore. Sinisa ci ha sempre detto che non ci sono imprese troppo grandi da realizzare ma semmai motivazioni troppo piccole. Dobbiamo mettere intensità e concentrazione in tutti i momenti della partita, oltre alla solita fame. Dal punto di vista tattico sappiamo qual è la forza dei nerazzurri ma a maggior ragione dovremo impattare bene la partita e affrontarla senza paura, anche con l'aiuto del nostro pubblico".

Stessa domanda per Tanjga

"Non ho paura dell'Inter, ho paura di noi stessi. Se noi correremo come sappiamo e giocheremo come sappiamo saremo alla pari con l'Inter".

10:00 termina la conferenza stampa