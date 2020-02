live Bologna, De Leo: "Var? Dispiace per i due gol annullati. Mihajlovic era emozionato"

Sabato amaro per il Bologna, che esce sconfitto per 2-0 dal match odierno contro la Lazio. Emilio De Leo, l'assistente di Sinisa Mihajlovic, analizzerà quanto accaduto sul terreno di gioco tra poco in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

"La nostra crescita passa anche attraverso l'approccio a questa partita, che non è stato così determinato come all'andata".

Ci descrive come Mihajlovic si è avvicinato a questa partita speciale per lui?

"Nel corso della settimana, come sempre, ha cercato di spronare al massimo la squadra. Nel pre gara, secondo me, era molto emozionato per quello che è riuscito a fare nella sua carriera in questa città, dove lui vive. È stato un bel momento per tutti. Merita tutto ciò, era felicissimo per l'accoglienza ma allo stesso tempo era arrabbiato per la prestazione".

Il var vi ha annullato due gol, vi sentite danneggiati?

"Non siamo stati fortunati, il secondo gol è questione di centimetri, ma in epoca di var dobbiamo aspettarci questi esiti. Dispiace che subiamo delle ammonizioni ai primi falli, lo pensa anche il mister: passiamo per la squadra più indisciplinata d'Europa quando non siamo cattivi. Dispiace, avremmo potuto riaprire la partita".

Le difficoltà del primo tempo?

"Volevamo essere più aggressivi con i tre davanti più Soriano. Abbiamo cercato di ripetere la stessa partita dell'andata, indirizzando le giocate avversarie ed evitando di concedere campo ai loro giocatori. Inizialmente non abbiamo avuto la determinazione ed è stata brava anche la Lazio a eludere la nostra pressione. Volevamo fare una partita diversa, poi abbiamo cambiato atteggiamento tattico".

La soluzione del 3-4-1-2 di oggi si potrebbe vedere con più continuità?

"Da un punto di vista offensivo abbiamo già delle dislocazioni che lo prevedono questo tipo di modulo. Dal punto di vista difensivo ci organizziamo anche in funzione della partita che vogliamo fare. Ci stiamo lavorando, se ci può aiutare a migliorare lo potremo rifare".

