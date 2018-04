LIVE TMW - Bologna, Donadoni: “Risultato ingiusto, più freddezza sotto porta”

Fonte: Dall'inviato al "Ferraris" di Genova

Il mister del Bologna Roberto Donadoni interverrà fra pochi minuti in conferenza stampa per analizzare il match contro la Sampdoria. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

La sconfitta di oggi.

“Devo dire che i ragazzi sono stati bravi, sopratutto quelli titolari che alcuni non avevano tanti minuti nelle gambe. Credo che, per la prestazione messa in campo del Bologna, sia un risultato ingiusto”.

I tifosi arrivati a Genova.

“Mi dispiace per i tifosi che sono venuti e colgo l'occasione per chiarire una cosa: quando ieri ho detto che offro la mia disponibilità a trovare qualche biglietto per la Champions League, non intendo certo che per vedere uno spettacolo diverso non devono guardare il Bologna. Non ho mai mancato di rispetto ai nostri tifosi, a cui siamo grati e ogni altra considerazione sono sciocchezze che non corrispondono alla verità”.

Cosa è mancato?

“Bisogna avere più freddezza sotto porta: non solo per centrarla, anche per capire che c'è necessità talvolta di aspettare quall'attimo in più per trovare il gol. La Sampdoria crede di più nelle proprie qualità individuali, mentre noi siamo precipitosi perché abbiamo paura di sbagliare e questo non deve esistere”.

Il secondo tempo.

“Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo giocato palla sui piedi, abbiamo usato il fraseggio, al contrario del primo tempo dove eravamo troppo precipitosi”.

La Samp.

“Avere la possibilità di inserire giocatori del calibro di Zapata e Ramirez non è poca cosa. Siamo riusciti a contenerli però bene, ma sopratutto Zapata ha una prestanza fisica difficile da contrastare. Sono dispiaciuto per il risultato maturato, ma sono anche orgoglioso della prestazione dei ragazzi”.