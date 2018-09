LIVE TMW - Bologna, Inzaghi: "Domani sfideremo la squadra più forte d'Europa"

Fonte: Con la collaborazione di Dario Ronzulli

12.20 - Conclusa la conferenza stampa di Filippo Inzaghi.

12.18 - Cosa non ti è piaciuto nella sfida di domenica con la Roma? "Nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa sui calci piazzati, ma la Roma lì è molto più forte. Lavoreremo perché anche la Juve è superiore in quello: dovremo essere più attenti. In attacco sui piazzati stiamo lavorando, dobbiamo tirarli meglio e dobbiamo attaccare meglio la porta. Abbiamo giocatori in grado di fare tutto ciò".

12.16 - Cosa hai capito di Bologna? "L’ho già detto. Vorrei guadagnarmi quello che mi stanno dando. Voglio rendere orgogliosi i tifosi anche nelle sconfitte. Devo dire che vedere i tifosi mostrarmi affetto mi sprona ancora di più".

12.16 - Cristiano Ronaldo o Messi? "Sono due grandi campioni. Dico che l’aggiunta di CR7 rende la Juve la più forte d’Europa o almeno tra le più forti. Non vedo perché non possiamo fare l’impresa: sarà difficile ma il calcio è bello anche perché è imprevedibile".

12.15 - Santander può giocare? "Andrà valutato perché domenica mi ha chiesto il cambio. In questo momento non ho ancora pensato alla formazione. Sono tranquillo perché so che chi giocherà venderà cara la pelle".

12.14 - Che ricordo hai da calciatore della Juventus? "Ho trascorso momenti indimenticabili. Quando torno nei posti dove ho giocato ricevo belle accoglienze ma darò il massimo per il Bologna. Mi piacerebbe che la mia squadra dimostrasse di essere una squadra vera".

12.13 - Cristiano Ronaldo ha reso meno squadra la Juventus? "La Juventus ha pochi difetti e Cristiano Ronaldo le ha dato qualcosa in più. Non può essersi indebolita".

12.12 - Nella testa di un giocatore cosa c’e nell'affrontare la Juve? "Per abitudine guardo poco gli altri. C'è poco da far vedere della Juve ai miei giocatori, dobbiamo fare la partita della vita. Sì parte 11 contro 11, giocando con la mente sgombra. Contro squadre così non basta essere perfetti. Sappiamo che sarà una partita di sofferenza ma ci giocheremo le nostre carte. Non esistono sistemi di gioco che evitano di restare schiacciati contro squadre più forti. Dobbiamo essere bravi a ribaltare e a portare tanti uomini di là".

12.10 - Chi giocherà a centrocampo? Positivo non avere tempo per esultare? "Giocare ci fa bene, siamo in crescita, anche a Genova abbiamo fatto bene. Sono curioso di vedere la reazione dopo la vittoria, sono sicuro che non ci sarà appagamento. Krejci ha dato tanto, può giocare in mezzo. Domenica tanti hanno fatto bene, stringendo i denti. Dopo la sosta recuperiamo tutti e quando saremo al completo potrò sbizzarrirmi".

12.07 - È complicato spiegare ai ragazzi che la partita più importante sarà quella di domenica contro l'Udinese? "Nessuno credeva potessimo battere la Roma. Dovremo fare la nostra partita, rimanendo compatti e dando il massimo. Contro la Juventus non ci sarà nulla da perdere e tutto da guadagnare. L’Udinese si prepara facendo bene domani. Mi dispiace essere corti, abbiamo fuori tanti giocatori, siamo contati soprattutto a centrocampo. Dovrò capire se rimanere così o se cambiare modulo. L’allenamento di oggi mi chiarirà le idee. Poli out ma non è grave, Svanberg ha ricevuto un colpo in testa e difficilmente recupererà".

12.03 - Ha inizio la conferenza stampa di Filippo Inzaghi: "La vittoria contro la Roma non cambia nulla. Ero fiducioso prima e sono fiducioso adesso. Vedevo cose positive anche prima di questa vittoria. Dobbiamo proseguire su questa squadra. Avremmo voluto qualche giorno in più per godercela. Ora sfidiamo la squadra più forte d’Europa. Andiamo in un grande stadio sperando di fare una buona partita".

11.50 - E' giornata di conferenza stampa in quel di Casteldebole. Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, a partire dalle ore 12.00 presenterà la sfida contro la Juventus valida per la sesta giornata di Serie A.