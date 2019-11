LIVE TMW - Bologna, Medel: "Dobbiamo continuare a giocare così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di Sassuolo-Bologna e per i rossoblu stamattina in programma la seduta di rifinitura a Casteldebole. Prima però spazio alla conferenza stampa del pre gara con Gary Medel.

09.53 inizia la conferenza stampa

Come vedi il fatto che il Bologna raccolga meno di quanto raccolga?

"L'obiettivo è di vincere più partite possibili. Abbiamo fatto buone partite anche contro grandi squadre, con intensità e aggressività. Se manteniamo questo tipo di gioco possiamo fare sicuramente più punti".

Cosa ti ha fatto arrabbiare dell'arbitraggio contro l'Inter?

"Un battibecco ma nulla di più".

Si fa molto il nome di Ibra al Bologna: che ne pensi?

"Se dovesse venire saremmo contenti, sarebbe un grande arrivo per tutti noi"

Fisicamente come stai? Andrai in Nazionale?

"Sto molto bene, mi sono allenato bene e sono contento di essere tornato a disposizione. Sì, andrò in Nazionale per giocare contro il Perù".

10:21 termina la conferenza stampa