live Bologna, Poli: "Per noi non esiste la parola difficoltà"

Vigilia della sfida contro l'Udinese per il Bologna, che oggi sosterrà la seduta di rifinitura nel centro sportivo di Casteldebole. Tra pochi minuti si presenterà in sala stampa

10:02 inizia la conferenza stampa

Qual è il messaggio per i tanti giovani che andranno in campo?

"Abbiamo dimostrato che da quando è arrivato il mister non esistono termini come difficoltà o ostacolo. Questa partita è importante, ci può dare modo di prendere 3 punti pesanti per la nostra classifica. In una squadra ci sono queste situazioni. Abbiamo un gruppo unito e coeso, con ragazzi che hanno voglia di allenarsi e di crescere. Abbiamo voglia di fare una gara importante contro una squadra che non va sottovalutata".

Com'è Dominguez come compagno?

"Ha cercato di mettersi subito a disposizione, è fisiologico avere un periodo di adattamento. Sta a lui mostrare le qualità che ha, noi come gruppo lo metteremo sempre nelle migliori condizioni per rendere".

10:21 termina la conferenza stampa