LIVE TMW - Cagliari, Lopez: "Il quarto gol era offside. Continuiamo a lottare"

23.50 - Terminata la conferenza stampa di Diego Lopez

Quanti punti serviranno per salvarsi? - "Credo almeno sei".

Di solito Sau agisce in maniera diversa... - "Ha fatto quello che normalmente fa Pavoletti".

Nel secondo tempo si sarebbe aspettato qualcosa di più? - "Sì, mi aspettavo di più, ma la loro qualità non ce lo ha permesso".

A un certo punto la squadra ha giocato a specchio con l'Inter: perché? - "La partita si stava mettendo male e per questo abbiamo preferito giocare a quattro in difesa, con Cossu e Giannetti più larghi. L'idea era quella di difendere meglio".

Stasera Barella avrebbe fatto comodo? - "Ripeto invece che non sarebbe cambiato molto. L'Inter sta andando forte e contro di loro è sempre difficile. Abbiamo inserito un'altra punta al posto di Faragò, ma è complicato giocare dopo un gol subito in avvio. Sul quarto gol bisogna andare a vedere il VAR. Bisogna farlo sempre, anche se mancano pochi secondi al termine, perché qualcosa può cambiare. Secondo me era offside".

Però i numeri non farebbero stare molto tranquilli... - "Guardate anche i dati della nostra gara contro l'Udinese. Vanno viste tutte le prestazioni. Poi ne riparliamo".

22 gol subiti in poche partite: la preoccupa? - "No, affatto. Abbiamo cercato di fare una partita con i cambi di corsa. Ce ne voleva tanta e per questo ho fatto determinate scelte. Anche a pieno regime avremmo fatto fatica contro questo avversario. Dopo il primo gol non siamo riusciti più a emergere. Dobbiamo continuare a lottare, pensando già alla prossima importante partita. Quello che conta è essere a più cinque dalla salvezza".

23.43 - Iniziata la conferenza stampa di Diego Lopez

23.15 - Quarto ko nelle ultime cinque gare per il Cagliari che, a San Siro, non riesce mai a rendersi pericoloso nell'arco dei 90'. Tra poco l'allenatore della formazione sarda, Diego Lopez, risponderà alle domande dei giornalisti presenti a San Siro. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com