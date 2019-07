LIVE TMW - Calendario Serie A, tutti i turni e le date del campionato 19/20

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

19.11 - Inizia il sorteggio del calendario di Serie A TIM 2019-2020:

1a giornata (25/08/19 - 19/01/20):

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

SPAL-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan

2a giornata (01/09/19 - 26/01/20)

Atalanta-Torino

Bologna-SPAL

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

Lecce-Hellas Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Samp

Udinese-Parma

3a giornata (15/09/19 - 02/02/20)

Brescia-Bologna

Fiorentina-Juventus

Genoa-Atalanta

Hellas Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-.Sampdoria

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

Spal -Lazio

Torino-Lecce

4a giornata (22/09/19 - 09/02/20)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Genoa

Juve-Verona

Lazio-Parma

Lecce-Napoli

Milan-Inter

Sampdoria-Torino

Sassuolo-SPAL

Udinese-Brescia

5a giornata (25/09/19 - 16/02/20)

Brescia-Juventus

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Udinese

Hellas Verona-Udinese

Inter-Lazio

Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

Roma-Atalanta

Torino-Milan

6a giornata (29/09/19 - 23/02/20)

Cagliari-Hellas Verona

Juventus-SPAL

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Fiorentina

Napoli-Brescia

Parma-Torino

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Bologna

7a giornata (06/10/19 - 01/03/20)

Atalanta-Lecce

Bologna-Lazio

Brescia-Sassuolo

Fiorentina-Udinese

Genoa-Milan

Hellas Verona-Sampdoria

Inter-Juventus

Roma-Cagliari

SPAL-Parma

Torino-Napoli

8a giornata (20/10/19 - 08/03/20)

Brescia-Fiorentina

Cagliari-SPAL

Juventus-Bologna

Lazio-Atalanta

Milna-Lecce

Napoli-Hellas Verona

Parma-Genoa

Sampdoria-Roma

Sassuolo-Inter

Udinese-Torino

9a giornata (27/10/19 - 15/03/20)

Atalanta-Udinese

Bologna-Sampdoria

Fioorentina-Lazio

Genoa-Brescia

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Parma

Lecce-Juventus

Roma-Milan

SPAL-Napoli

Torino-Cagliari

10a giornata (30/10/19 - 22/03/20)

Brescia-Inter

Cagliari-Bolgona

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Milan-SPAL

Napoli-Atalanta

Parma-Hellas Verona

Sampdoria-Lecce

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma

11a giornata (03/11/19 - 05/04/20)

Atalanta-Cagliari

Bologna-Inter

Fiorentina-Parma

Genoa-Udinese

Hellas Verona-Brescia

Lecce-Sassuolo

Milan-Lazio

Roma-Napoli

SPAL-Sampdoria

Torino-Juventus

12a giornata (10/11/19 - 11/04/20)

Brescia-Torino

Cagliari-Fiorentina

Inter-Hellas Verona

Juventus-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Genoa

Parma-Roma

Sampdoria-Atalanta

Sassuolo-Bologna

Udinese-SPAL

13 giornata (24/11/19 - 19/04/20)

Atalanta-Juventus

Bologna-Parma

Hellas Verona-Fiorentina

Lecce-Cagliari

Milan-Napoli

Roma-Brescia

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Lazio

SPAL-Genoa

Torino-Inter

14a giornata (01/12/19 - 22/04/20)

Brescia-Atalanta

Cagliari-Sampdoria

Fiorentina-Lecce

Genoa-Torino

Hellas Verona-Roma

Inter-SPAL

Juventus-Sassuolo

Lazio-Udinese

Napoli-Bologna

Parma-Milan

15a giornata (08/12/19 - 26/04/20)

Atalanta-Hellas Verona

Bologna-Milan

Inter-Roma

Lazio-Juventus

Lecce-Genoa

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Cagliari

SPAL-Brescia

Torino-Fiorentina

Udinese-Napoli

16a giornata (15/12/19 - 03/05/20)

Bologna-Atalanta

Brescia-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Inter

Genoa-Sampdoria

Hellas Verona-Torino

Juventus-Udinese

Milan-Sassuolo

Napoli-Parma

Roma-SPAL

17a giornata (22/12/19 - 10/05/20)

Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Genoa

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Bologna

Parma-Brescia

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-SPAL

Udinese-Cagliari

18a giornata (05/01/20 - 17/05/20)

Atalanta-Parma

Bologna-Fiorentina

Brescia-Lazio

Genoa-Sassuolo

Juventus-Cagliari

Lecce-Udinese

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Torino

SPAL-Hellas Verona

19a giornata (12/01/20 - 24/05/20)

Cagliari-Milan

Fiorentina-SPAL

Hellas Verona-Genoa

Inter-Atalanta

Lazio-Napoli

Parma-Lecce

Roma-Juventus

Sampdoria-Brescia

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo

19.08 - Prima di cominciare con il calendario della Serie A 2019/20, qualche informazione di servizio utile. Il campionato inizierà il 24 e 25 agosto, mentre terminerà il 24 maggio 2020, in leggero anticipo sulla tabella regolare per permettere l'avvio degli Europei. I primi due turni saranno giocati integralmente di sera, a causa del caldo estivo.

18.59 - L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Sky a margine del sorteggio del calendario di Serie A: "Lirola e Boateng alla Fiorentina? La presentazione dei calendari è un'opportunità per incontrarci, vediamo dopo cosa possiamo fare".

18.51 - Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato a Sky Sport a margine del sorteggio del calendario di Serie A: "Siamo contenti di Sarri, è un lavoro differente rispetto ad Allegri ma siamo soddisfatti. De Ligt? E' stato molto difficile prenderlo. E' un ragazzo molto giovane ma è una scelta sia pre il presente che per il futuro. Siamo contenti di aver battuto la concorrenza".

18.46 - Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine del sorteggio del calendario di Serie A su Milinkovic-Savic: "Vedremo quali condizioni si verranno a creare sul mercato, noi con lui abbiamo un ottimo rapporto. Vedremo le offerte che arriveranno dal mercato, con uno spirito di collaborazione che tuteli l'interesse della società e quello del calciatore".

18.44 - Il ds della Fiorentina Daniele Pradè a TMW prima del sorteggio del calendario di Serie A: "Boateng ci piace, deve decidere se tornare in Germania o restare in Italia. Chiesa? Deve tornare a divertirsi giocando a calcio".

18.30 - Joe Barone, dirigente della Fiorentina e braccio destro del presidente Commisso, ha parlato a Sky Sport in vista del sorteggio dei calendari della prossima Serie A: "Boateng e Lirola? Stiamo lavorando. Sono nomi importanti. Chiesa? Federico fa parte dlela Fiorentina ed è molto contento di essere un giocatore viola. Tutto a posto".

18.27 - Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport in vista del sorteggio dei calendari di Serie A: "L'obiettivo era salvaguardare la rosa in vista della stagione. Gasperini? Restare è stata una scelta di cuore".

18.08 - Molti i criteri per la compilazione del calendario della prossima stagione di Serie A TIM 2019-2020. Questo il punto 1 che apre al resto dei riferimenti che potrete leggere cliccando qui:

"1. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri:

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma*:

GENOA-SAMPDORIA

INTER-MILAN

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-ROMA

d) vista l’indisponibilità dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, e la disputa a Parma delle prime gare interne di Campionato della squadra bergamasca, Atalanta e Parma hanno un’alternanza al meglio degli incontri in casa e in trasferta;

e) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza (vedi scheda: “principali segnalazioni delle Società o dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno”).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Prende ufficialmente il via la stagione della Serie A 2019-2020 con la compilazione del calendario per il prossimo campionato. A partire dalle 19, presso gli studi di Sky a Milano, è previsto il sorteggio che disegnerà la massima serie con gli incontri delle 20 squadre che si contenderanno il titolo oltre che i piazzamenti europei e la permanenza in A.

Segui il live di TMW con tutte le voci dei protagonisti e il sorteggio giornata per giornata del prossimo campionato con fischio d'inizio previsto per il weekend del 24 e 25 agosto.