LIVE TMW - Carvajal: "Contro la Roma servirà tirar fuori gli attributi"

Dani Carvajal, difensore del Real Madrid, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Roma:

"Un paio di giorni fa sono dovuto entrare in campo per sostituire un compagno di squadra e non è il massimo. Sono comunque contento di essere tornato in campo nel weekend nonostante la sconfitta nell'ultimo turno".

Domani servirà carattere

"Dobbiamo vincere il girone e servirà mettere gli attributi ma anche freddezza, saper gestire la partita in ogni momento".

Ramos è stato molto duro nel post partita, parlando della mancanza di carattere della squadra. Avete parlato tra di voi?

"Chiunque ti può battere quando non sei al massimo. Ora poche parole, dobbiamo pensare ai fatti. Siamo in tempo per recuperare tutto e siamo in corsa su tutti i fronti".

Le condizioni del terreno di gioco possono creare problemi al Real Madrid?

"Ci alleneremo e valuteremo. Comunque le condizioni del terreno di gioco influiranno tanto per il Real Madrid che per la Roma".

Cosa sta succedendo al Real Madrid in Liga?

"Mentirei dicendo che non sta succedendo nulla. Scendiamo sempre in campo con le migliori intenzioni ma a volte i risultati sono differenti dalle nostre aspettative. In più chiunque ci affronta segna col cerchietto rosso la nostra partita. Siamo ancora in tempo per recuperare, possiamo dire la nostra".

Roma semifinalista della scorsa Champions e reduce da un ottimo momento nel torneo. Che partita ti aspetti?

"Partita difficile, sappiamo cosa ha fatto la Roma la scorsa stagione. Dovremo essere concentrati senza avere alcun timore".

La scorsa settimana hai difeso il lavoro di Lopetegui. Noti cambiamenti col nuovo tecnico?

"Julen non è più con noi per i risultati che comandano nel calcio. Adesso c'è stato un cambio, le cose vanno bene, il mister ci trasmette fiducia e sono ottimista per il futuro".

Rispetto all'andata cosa vi aspettate dalla Roma e che differenze ci saranno?

"Immagino che la Roma scenderà in campo per pressarci alto, cercando di fare la propria partita. Sta a noi trovare le soluzioni per opporci".