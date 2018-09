LIVE TMW - Champions League, Juve a Valencia. Roma ospite del Real

Premi F5 per aggiornare la diretta

Dopo il primo assaggio di ieri, con il pareggio del Napoli contro la Stella Rossa e il clamoroso successo dell'Inter sul Tottenham, oggi torna in campo la Champions League. Con protagoniste, fra le altre, Juventus e Roma, entrambe impegnate in terra spagnola. Su TMW potrai seguire tutte le novità di formazione, le curiosità e le parole dei protagonisti grazie al lavoro dei nostri inviati.

13.18 - Il ds della Roma Monchi ha parlato a Cadena COPE in vista della gara col Real Madrid, soffermandosi anche sul suo futuro: "Ci sono elementi per avere tranquillità e fiducia. Futuro a Barcellona? Sono uno da presente, non mi preoccupo oltre a ciò che mi propone il giorno dopo giorno e ho ancora un contratto lungo con la Roma. Non prendo in considerazione voci infondate come quella di un'offerta del Barça".

13.15 - Ampio spazio alla sfida fra Valencia e Juventus sul quotidiano spagnolo Superdeporte. I bianconeri fanno paura, visto che vengono descritti come una squadra 'costruita per vincere'. E anche il titolo di apertura non lascia troppi dubbi sulla reputazione della Juventus: "No es solo Cristiano", si legge.

13.01 - Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di Champions League contro il Valencia: "Arriviamo in un buon momento, ma dobbiamo essere consapevoli che per passare il turno dobbiamo faticare. Il girone è equilibrato, e giocare in questo stadio non è semplice. In caso di risultato positivo si alzerebbero molto le percentuali per il passaggio del turno, il cammino sarebbe più in discesa. Senza nulla togliere allo Young Boys, trattasi di un girone a tre dove un passo falso ti condiziona il cammino. Dobbiamo fare una partita giusta e tecnicamente molto valida, pronti a tutte le situazioni della partita".

12.18 - Sono 19 i convocati di Julen Lopetegui per la sfida di questa sera fra il suo Real Madrid e la Roma. Assenti Odriozola e il giovane Vinicius:

Portieri: Keylor Navas, Courtois, Casilla.

Difensori: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Marcos Llorente, Asensio, Isco, Ceballos.

Attaccanti: Mariano, Benzema, Bale, Lucas Vazquez.



12.09 - Prima in Champions per la Juventus che questa sera scenderà in campo al Mestalla di Valencia guidata da Cristiano Ronaldo. Queste le probabili formazioni della sfida:

Valencia (4-4-2): Neto; Piccini, Gabriel, Diakhaby, Gaya; Soler, Parejo, Wass, Guedes; Rodrigo, Gameiro.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic.



11.59 - La Roma si presenta al Bernabeu con un dubbio di formazione. 4-2-3-1 o 4-3-3? Se Di Francesco dovesse scegliere la prima ipotesi a fare da filtro a centrocampo ci saranno Nzonzi e De Rossi. Con Cristante sulla trequarti. In caso di 4-3-3, chance importanti per il giovane Zaniolo con Cristante inizialmente in panchina. Queste le probabili della sfida:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro; Bale, Isco, Modric; Benzema.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Cristante, El Shaarawy; Dzeko.



11.50 - I giocatori della Juventus, scrive questa mattina Las Provincias, nella serata di ieri sono stati disturbati da un gruppo di circa 20 tifosi incappucciati presentatisi sotto l'hotel che ospita i bianconeri. Canti, cori, fuochi d'artificio e striscioni, fin quando la polizia non ha ripristinato l'ordine. E grazie ad una pattuglia rimasta a guardia dell'hotel, la notte è poi scivolata via tranquilla.

11.45 - Non solo Juventus e Roma. Questo il programma completo delle gare in programma questa sera:

Ore 18.55

Ajax-AEK

Shakhtar-Hoffenheim

Ore 21.00

Benfica-Bayern

Manchester City-Lione

Plzen-CSKA

Real Madrid-Roma

Valencia-Juventus

Young Boys-Manchester United