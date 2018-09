LIVE TMW - Champions League, Juve a Valencia. Zaniolo possibile titolare

Premi F5 per aggiornare la diretta

Dopo il primo assaggio di ieri, con il pareggio del Napoli contro la Stella Rossa e il clamoroso successo dell'Inter sul Tottenham, oggi torna in campo la Champions League. Con protagoniste, fra le altre, Juventus e Roma, entrambe impegnate in terra spagnola. Su TMW potrai seguire tutte le novità di formazione, le curiosità e le parole dei protagonisti grazie al lavoro dei nostri inviati.

16.02 - Inizia in questo momento la sfida di UEFA Youth League fra Real Madrid e Roma. Queste le formazioni ufficiali delle squadre:

Real Madrid (4-1-4-1): Moha Ramos; Sergio López, Mario Gila, Víctor, Fran García; Antonio; Alberto, Rodrigo, Moha, Miguel Baeza; Pedro. A disp.: Altube (GK), Miguel Gutiérrez, Álvaro, Pulido, Daniel Sánchez, Marvin, Carlos. All.: Dani Poyatos.

Roma (4-3-3): Greco S.; Bouah, Cargnelutti, Bianda, Semeraro; Greco J., Marcucci, Pezzella; Riccardi, Besuijen, Cangiano. A disp.: Zamarion (GK), D'Orazio, Bucri, Trasciani, Calafiori, Nigro, Simonetti. All.: De Rossi.

15.54 - Inizia bene l'avventura della Juventus in Youth League. I giovani bianconeri hanno avuto la meglio contro i pari età del Valencia sul campo Antonio Puchades. 0-1 il risultato finale in favore degli uomini di Baldini grazie alla rete di Elia Petrelli.

15.41 - Lunga ed interessante intervista di Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ai microfoni de El Pais: "Il Real Madrid è la squadra con maggior qualità in Europa. Significa che commettono pochi errori, come in generale nel calcio spagnolo: capacità di tenere il pallone con facilità e sbagliare poco. C’è un modo di lavorare insieme che li fa sentire più forti di come sono. Lavorano di più come una squadra, in modo più compatto. Cercano maggiormente la pressione continua. Hanno una grande mentalità, sanno quando addormentare il gioco anche se meno che con Zidane. Ora sono molto più continui nella proposta di gioco. L'addio di Ronaldo? Ha risolto molto partite in passato, però la squadra non sta risentendo la sua assenza".

14.51 - Queste invece le probabili formazioni della sfida fra Valencia e Juventus, come segnalato dal nostro inviato:

Valencia (4-4-2): Neto; Piccini, Gabriel, Diakhaby, Gaya; Soler, Parejo, Wass, Guedes; Rodrigo, Gameiro.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic.

14.46 - Ultime di formazione in vista della sfida di questa sera fra Real Madrid e Roma, come raccolto dal nostro inviato. I giallorossi si affideranno con ogni probabilità a Nicolò Zaniolo, ora favorito su Cristante. Queste le probabili formazioni:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro; Bale, Modric, Isco (Asensio); Benzema.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Zaniolo; Under, Dzeko, El Shaarawy.

14.39 - Il Valencia ha da poco lasciato l'hotel sede del proprio ritiro per svolgere la seduta di rifinitura in vista di questa sera. Tanti i tifosi presenti all'esterno della struttura che hanno voluto dare il proprio sostegno alla squadra di Marcelino, come dimostrano le foto in calce.

14.37 - Qualche dato riguardante Massimo Allegri in Championsdalprofilo Twitter della Juventus: il tecnico bianconero con la gara di stasera taglierà il traguardo delle 77 presenze in Champions League. Solo due allenatori italiani hanno fatto meglio: il primo è ovviamente Carlo Ancelotti (153), il secondo è Fabio Capello a quota 78.



14.32 - Il quotidiano As analizza attentamente la Roma in vista della gara di questa sera contro il Real Madrid. "Una Roma in bassa forma", titola il quotidiano parlando della squadra di Di Francesco. Gli addii di Nainggolan e Strootman pesano, anche se con Pellegrini e Cristante il tecnico giallorosso può puntare più sul possesso palla. Ma dopo un inizio balbettante, probabilmente la gara col Real Madrid arriva troppo presto.

14.25 - Crescono le quotazioni di Nicolò Zaniolo in vista della sfida di questa sera della Roma contro il Real Madrid. Dopo la convocazione in Nazionale, quindi, un altro tassello importante per il giovane ex Inter che non ha ancora esordito in Serie A. E farlo in Champions al Bernabeu, contro i campioni in carica, potrebbe essere davvero un evento eccezionale. Con lui in campo Di Francesco punterebbe sul 4-3-3 con Cristante almeno inizialmente in panchina.

13.58 - La Primavera della Juventus inizia il suo percorso in UEFA Youth League. Avversario il Valencia, con la partita delle 14 che si gioca sul campo 'Antonio Puchades' all'interno del centro tecnico valenciano. Queste le formazioni ufficiali della gara:

Valencia (4-4-2): Bernard Sanchez; Molina Gutierrez, Pardo, Badal, Vazquez Alcade; Jimenez Garcia, Guillamon, Alba Seva, Campos; Kangin Lee, Escobar Fernandez. A disp. Bono, Diego, Oscar, Carlos P., Martin, Nacho M., Fran Perez. All. Ferrer

Juventus (4-3-3): Loria; Bandeira, Pereira Serrao, Capellini, Anzolin; Nicolussi Caviglia, Makoun, Portanova; Fagioli, Petrelli, Moreno. A disp. Siano, Meneghini, Morrone, Francofonte, Tongya, Gozzi, Frederiksen. All. Baldini

13.52 - Santiago Cañizares anticipa attraverso Tuttomercatoweb.com i temi di Valencia-Juventus, sfida di questa sera al Mestalla. I taronges dovranno vedersela contro Cristiano Ronaldo che, dopo aver segnato i primi gol in Serie A, vuole ripetersi già all'esordio europeo con la maglia bianconera. “CR7 trionferà pure alla Juve, statene certi. Anche l'anno scorso il suo avvio col Real Madrid non ha regalato gol ed emozioni, poi però sappiamo tutti com'è andata a finire. Sono straconvinto che il vero CR7 verrà fuori proprio nel momento in cui la Juve avrà bisogno di lui, ovvero nelle partite che contano", ha detto l'ex portiere del Valencia, del Real Madrid e della Nazionale spagnola.

13.38 - Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, saranno poco più di 1200 i tifosi della Roma presenti questa stasera al Santiago Bernabeu in occasione del debutto stagionale in Champions League contro il Real Madrid. Sono stati infatti rimandati indietro dalla Roma circa 2000 tagliandi invenduti, complici gli alti prezzi degli aerei e il momento non esaltante della squadra.

13.18 - Il ds della Roma Monchi ha parlato a Cadena COPE in vista della gara col Real Madrid, soffermandosi anche sul suo futuro: "Ci sono elementi per avere tranquillità e fiducia. Futuro a Barcellona? Sono uno da presente, non mi preoccupo oltre a ciò che mi propone il giorno dopo giorno e ho ancora un contratto lungo con la Roma. Non prendo in considerazione voci infondate come quella di un'offerta del Barça".

13.15 - Ampio spazio alla sfida fra Valencia e Juventus sul quotidiano spagnolo Superdeporte. I bianconeri fanno paura, visto che vengono descritti come una squadra 'costruita per vincere'. E anche il titolo di apertura non lascia troppi dubbi sulla reputazione della Juventus: "No es solo Cristiano", si legge.

13.01 - Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di Champions League contro il Valencia: "Arriviamo in un buon momento, ma dobbiamo essere consapevoli che per passare il turno dobbiamo faticare. Il girone è equilibrato, e giocare in questo stadio non è semplice. In caso di risultato positivo si alzerebbero molto le percentuali per il passaggio del turno, il cammino sarebbe più in discesa. Senza nulla togliere allo Young Boys, trattasi di un girone a tre dove un passo falso ti condiziona il cammino. Dobbiamo fare una partita giusta e tecnicamente molto valida, pronti a tutte le situazioni della partita".

12.18 - Sono 19 i convocati di Julen Lopetegui per la sfida di questa sera fra il suo Real Madrid e la Roma. Assenti Odriozola e il giovane Vinicius:

Portieri: Keylor Navas, Courtois, Casilla.

Difensori: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Marcos Llorente, Asensio, Isco, Ceballos.

Attaccanti: Mariano, Benzema, Bale, Lucas Vazquez.



12.09 - Prima in Champions per la Juventus che questa sera scenderà in campo al Mestalla di Valencia guidata da Cristiano Ronaldo. Queste le probabili formazioni della sfida:

Valencia (4-4-2): Neto; Piccini, Gabriel, Diakhaby, Gaya; Soler, Parejo, Wass, Guedes; Rodrigo, Gameiro.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic.



11.59 - La Roma si presenta al Bernabeu con un dubbio di formazione. 4-2-3-1 o 4-3-3? Se Di Francesco dovesse scegliere la prima ipotesi a fare da filtro a centrocampo ci saranno Nzonzi e De Rossi. Con Cristante sulla trequarti. In caso di 4-3-3, chance importanti per il giovane Zaniolo con Cristante inizialmente in panchina. Queste le probabili della sfida:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro; Bale, Isco, Modric; Benzema.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Cristante, El Shaarawy; Dzeko.



11.50 - I giocatori della Juventus, scrive questa mattina Las Provincias, nella serata di ieri sono stati disturbati da un gruppo di circa 20 tifosi incappucciati presentatisi sotto l'hotel che ospita i bianconeri. Canti, cori, fuochi d'artificio e striscioni, fin quando la polizia non ha ripristinato l'ordine. E grazie ad una pattuglia rimasta a guardia dell'hotel, la notte è poi scivolata via tranquilla.

11.45 - Non solo Juventus e Roma. Questo il programma completo delle gare in programma questa sera:

