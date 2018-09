LIVE TMW - Criscito: "Pazzesco essere capitano del Genoa. Gruppo bellissimo"

Premi F5 per aggiornare la pagina

Il capitano del Genoa, Domenico Criscito, parla ai microfoni di Radio 24 commentando vari temi dell'attualità rossoblù. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Sulla vittoria dell'Inter contro il Tottenham: "Secondo me il calcio italiano sta migliorando. L'Inter mancava da tanto tempo in Europa: tutti hanno dato il massimo e la vittoria in Champions penso sia stata meritata".

Sul suo ritorno al Genoa: "Già essere capitano del Genoa è un qualcosa di pazzesco. Farlo nell'anno del 125esimo anniversario lo è ancora di più. Peccato per quello che di tragico è successo: posso dire che presto Genoa si rialzerà"

Sulla stagione delle genovesi: "Sia noi che la Samp siamo partiti bene in campionato. Speriamo di continuare così e di portare di portare la squadra in alto".

Su Piatek e sul resto della rosa: "E' un mix di giovani e vecchi, un gruppo bellissimo che la durante la settimana si diverte. Chiunque va in campo la domenica dà sempre il 100%. Con questa maglia è obbligatorio".

Sulla sua storia al Genoa: "Per me il Genoa è tutto. Ho esordito a 16 anni con questa maglia, ricordo ancora che cantavo i cori della Nord dopo la partita. Castelletto è il mio angolo preferito della città".

La Nazionale: "Quella maglia è unica, il massimo per ogni calciatore. Siamo all'inizio di un ciclo, Mancini sta facendo un buon lavoro. Per me questa Nazionale può fare bene".

Sugli allenatori allo Zenit: "Spalletti e Mancini? Il primo anno è stato difficile ambientarmi, soprattutto per la mia famiglia. Poi abbiamo conosciuto nuovi giocatori, molti portoghesi come Danny col quale ho legato molto. Poi posso solo parlare bene della Russia e dei tifosi dello Zenit perché siamo stati veramente bene".

Su Mancini: "Ho un ottimo rapporto, sono stato benissimo allo Zenit, peccato non aver fatto risultati ma ho un rapporto bellissimo. Mi stima come calciatore e ci siamo ritrovati in Nazionale".

Sull'opportunità dei giocatori italiani di andare a giocare in Russia: "Per me è un'esperienza da fare. Ad esempio l'ho detto a Marchisio: gli ho consigliato di andare in Russia perché io sono stato benissimo".

Sui pochi giovani nel campionato italiano: "Probabilmente manca anche un po' di coraggio. Di Francesco ad esempio ha lanciato Zaniolo. Ha perso la partita col Real ma non certamente per colpa di Zaniolo".

Sulla corsa scudetto: "Quest'anno c'è la Juventus... e poi le altre. I bianconeri hanno un altro passo, per me rischiano di vincerle tutte. Il Napoli lo vedo comunque bene, ha preso un grande allenatore e ha cambiato poco, resta il rivale numero uno della Juventus".

Ancora sui giovani: "Devono giocare, l'importante è che non lo facciano al mio posto (ride, ndr)".