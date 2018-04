LIVE TMW - Di Francesco: "Kolarov non sarà convocato. Perotti ok"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro la SPAL, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato in sala stampa per preparare la gara. Queste le sue parole: "Mancano cinque partite fondamentali e non dobbiamo sbagliare le prime, a partire da domani. Sassuolo è ancora lontana per poterla valutare come decisiva. La Lazio ha ribaltato una gara in un campo molto difficile e ha dimostrato carattere, così come l'Inter che ha fatto bene contro il Cagliari".

Le difficoltà della gara di domani?

"La SPAL è una squadra organizzata che concede poco e dovremo essere bravi a capitalizzare al meglio le occasioni che avremo a disposizione. Farà anche caldo e sarà una delle prime partite con il clima estivo. Non sarà facile".

Perotti da ieri in gruppo, è pronto?

"Sì, è prontissimo, devo valutare se farlo partire dall'inizio ma sarà convocato. Kolarov ha qualche fastidio e non sarà convocato".

Dzeko giocherà domani?

"Lo vedo carico, valuterò tra stasera. Al centro dell'attacco ci sarà o lui o Schick: giocare tante partite una dietro l'altra non è facile, valuterò con lui".

Le code dei tifosi per i biglietti?

"Abbiamo fatto qualcosa di straordinario ma non dobbiamo fermarci. Oggi la mia testa è rivolta alla sfida di Ferrara però".

Under e Juan Jesus saranno utili visto che sono più freschi?

"Non è detto che lo siano, soprattutto il brasiliano ultimamente ha sempre giocato".

Mancherà Kolarov. Chi giocherà?

"Jonathan Silva è in vantaggio su Luca Pellegrini".

Fazio riposerà?

"Devo fare delle scelte, è uno dei più in condizione e regge bene i 90 minuti. Non posso far riposare tutti".

Under non ha mai giocato 90 minuti. Perché?

"Ha un modo di giocare molto dispendioso e aggiungo che raramente i miei esterni giocano tutta la partita. L'unico è Perotti che riesce a gestirsi e ha caratteristiche più simili a un centrocampista".

Pellegrini giocherà?

"Potrebbe essere della partita ma sono ancora indeciso".

Gonalons è andato meglio contro il Genoa. Giocherà domani?

"Può essere riproposto. Lui c'è sempre nella partita, magari può commettere qualche errore di palleggio ma con lui si nota. Nel gol preso contro il Genoa, il passaggio è stato il suo. Non è stato suo l'errore ma la scelta poteva essere diversa. Ci sono state anche molte cose positive, per esempio la palla bellissima a Florenzi nel finale. Manca il guizzo che gli dia forza per quello che fa. Io l'apprezzo tanto, è sempre a disposizione degli altri".