live DIRETTA BUNDESLIGA - Iniziati i secondi tempi: Lipsia in dieci, pari a Dusseldorf

BAYER - BAYERN 1-3

EINTRACHT - MAINZ 0-1

15.30 - Iniziata la partita.

28' - Dopo un inizio lento e combattuto, grande occasione per Quaison. L'ex Palermo si presenta a tu per tu con Trapp, ma cestina la chance.

30' - Una grande occasione per parte: prima Kostic danza in area e prova ad incrociare col mancino, sfiorando il palo. Poi grandissima opportunità per gli ospiti: cross di Oztunali che trova Awonyi tutto solo a due passi dalla porta, ma quest'ultimo manda alto.

42' - GOL! In vantaggio il Mainz grazie alla poderosa incornata di Niakhate, che da calcio d'angolo prende l'ascensore e batte Trapp. Gol molto pesante nella corsa salvezza questo.

16.16 - Finisce il primo tempo. Mainz avanti in chiusura di frazione, e vicino anche al raddoppio a pochi istanti dal fischio con Mateta.

16.33 - Inizia il secondo tempo.

53' - Annullato il potenziale raddoppio del Mainz. Stavolta Mateta, lanciato verso la porta di Trapp, non aveva sbagliato, ma è fuorigioco. Poco dopo pericoloso anche l'Eintracht con Chandler.

FORTUNA - HOFFENHEIM 1-1

15.30 - Iniziata la partita.

5' - GOL! Fortuna Dusseldorf in vantaggio con il colpo di testa vincente di Hennings, lasciato solo in area di rigore e bravo a staccare di testa sul cross di Stoger.

8' - Si complicano le cose per la squadra ospite, appena rimasta in dieci. Rosso diretto sventolato dall'arbitro nei confronti di Hubner, che in area avversaria ha sbracciato troppo nei confronti di Ayhan, venendo espulso.

17' - GOL! Pareggio dell'Hoffenheim grazie a Dabbur. L'israeliano ha messo in rete un tentativo iniziale di Posch ribattuto dal portiere di casa Kastenmeier.

21' - Sembrava tornato immediatamente in vantaggio il Fortuna, con la doppietta di Hennings: colpo di testa, nuovamente, su un'azione nata dalla caparbietà di Zimmermann a sinistra. Dopo un paio di minuto di revisione, però, il VAR invita l'arbitro a rivedere l'episodio, e il gol viene annullato per fallo su Posch.

31' - Fortuna che si sta riversando in avanti: bravo qualche istante fa Baumann a dire di no a Berisha sul violento mancino da fuori area.

16.18 - Finisce il primo tempo. Nonostante l'uomo in meno, il Fortuna non riesce a sfondare sull'Hoffenheim, che ha agguantato il momentaneo gol del pari in inferiorità numerica.

16.34 - Iniziato il secondo tempo.

49' - Che occasione mancata da Skov! Contropiede fulminante che lo manda a tu per tu con Kastenmeier, ma l'attaccante mette troppa potenza e manda alto.

LIPSIA - PADERBORN 1-0

15.30 - Iniziata la partita.

16' - Enorme rischio per Upamecano, che ha fermato un avversario involato a rete con una dura scivolata. Soltanto giallo per il centrale, quasi graziato.

22' - Schick prova a far male da punizione, ma il suo tiro, deviato dalla barriera, va alto.

27' - GOL! Il Lipsia la sblocca grazie al ritrovato Patrick Schick! L'ex Sampdoria e Roma è bravo a piazzare basso ed angolato il bel pallone offerto da Werner, siglando il suo decimo gol stagionale per l'1-0.

43' - Che sciocchezza da parte di Upamecano. Già ammonito, e graziato, in precedenza, prende male un fischio arbitrale e scaglia lontano il pallone. Secondo giallo, ed è espulso.

16.17 - Finisce il primo tempo. Lipsia che stava controllando comodamente la partita fin qui, anche se l'espulsione di Upamecano potrebbe cambiare le cose.

16.33 - Iniziato il secondo tempo.

15.15 - Buon pomeriggio ai lettori di TuttoMercatoWeb.com da Dimitri Conti, pronto a raccontarvi in diretta le partite delle ore 15.30 nel calendario della 30^ giornata di Bundesliga. Ecco di seguito il programma:

Bayer Leverkusen - Bayern Monaco (formazioni)

Eintracht Francoforte - Mainz

Fortuna Dusseldorf - Hoffenheim

Lipsia - Paderborn