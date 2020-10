LIVE TMW - È il giorno di Inter-B. Mönchengladbach: Eriksen verso una nuova panchina, c'è Brozovic

live È il giorno di Inter-B. Mönchengladbach: Eriksen verso una nuova panchina, c'è Brozovic

vedi letture

La Champions League riapre i battenti, riparte l'inseguimento di chi sogna di alzare la coppa dalle grandi orecchie. Occhio quindi anche all'Inter di mister Antonio Conte, chiamato ad affrontare (e non sottovalutare) il Borussia Mönchengladbach tra le mura di "San Siro" questa sera alle ore 21:00. Segui l'avvicinamento alla gara grazie alla consueta diretta testuale di TMW!

12.04 - Barella suona la carica: "Dobbiamo dimostrare la nostra forza - Il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, ha parlato così ai canali ufficiali della UEFA nel giorno del match col 'Gladbach: "Dovremo dimostrare la nostra forza sul campo. Faremo sempre il nostro meglio, provando a crescere. L’unico rimpianto è quello di essere tornati quest'anno a casa senza il trofeo, ma spero che arriverà anche il momento di sollevare un trofeo prima o poi".

11.01 - La probabile formazione dei nerazzurri - La buona notizia arriva dal risultato dei tamponi, con Radja Nainggolan e Alessandro Bastoni che sono risultati negativi anche al secondo tampone e quindi rientrano in gruppo. I due partiranno dalla panchina. Dovranno aspettare ancora, invece, Radu, Gagliardini, Ashley Young e Milan Skriniar. Scelte più o meno ancora obbligate in difesa quindi, mentre a centrocampo qualche opzione in più esiste. Brozovic non è al meglio ma dovrebbe partire titolare in mezzo a Barella e Vidal, con Eriksen nelle caso ancora in panchina. Sulle fasce quasi certa la presenza di Hakimi e Perisic. Davanti possibile la conferma di Lautaro e Lukaku, anche se Alexis Sanchez è dato scalpitante e pronto a giocare al posto del Toro fin da subito.