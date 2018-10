LIVE TMW - Empoli, Andreazzoli: "Un punto che moralmente sa di vittoria"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE

15:23 - Finita in questo istante la conferenza stampa di mister Aurelio Andreazzoli.

15:21 - Uçan sta crescendo. Cosa ne pensa?

"Assolutamente. E' decisamente meno acerbo rispetto a quello visto durante la mia esperienza alla Roma. Sta facendo un lavoro differente rispetto agli altri ragazzi, anche perchè lui veniva da una situazione insolita. E' in crescita, lo dobbiamo aspettare. Sono contento per lui".

15:19 - Differenze tra la gara in Serie B, vinta a Frosinone, e questa?

"In quel frangente ci bastava anche il pareggio, ma la squadra voleva sempre vincere. Eravamo straripanti. Oggi anche siamo stati bravi, però".

15:17 - Che idea si è fatto di questo Frosinone?

"Non mi permetto di parlare del Frosinone. Ci aspettavamo una gara di questo tipo, questo è indubbio. Nella prima parte del primo tempo bisogna dare merito al Frosinone. Ha chiuso bene, onore a loro. Nel secondo tempo credo sia stata tutta un'altra storia. Abbiamo fatto bene, come possesso ed occasioni create. Non è facile andare sotto in uno stadio come lo "Stirpe". La mia squadra, però, lotta fino alla fine. Portiamo via un punto pesante".

15:15 - Risultato giusto?

"I risultati alla fine sono sempre giusti. Noi abbiamo fatto male nei primi 25 minuti, eravamo contratti. La squadra comunque è uscita fuori con la propria idea da perseguire. Sono anche i numeri a parlare. Abbiamo tenuto bene anche sotto l'aspetto fisico. E' un risultato positivo, che moralmente sa di vittoria".

15:10 - Dalla sala stampa dello stadio "Benito Stirpe" di Frosinone, siamo in attesa del tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, dopo il tre a tre finale tra giallazzurri ed azzurri.