live Estonia, Voolaid: "Non vogliamo ricordare la partita con l'Italia come una vergogna"

17.40 - Fra poco ci sarà la conferenza stampa di Karel Voolaid, commissario tecnico dell'Estonia, prima della sfida contro l'Italia all'Artemio Franchi di Firenze.

Quali sono le aspettative da questa partita, anche in chiave Nations League? "Ci saranno delle partite importanti contro la Macedonia e contro la Georgia, però l'amichevole contro l'Italia è altrettanto importante. Vogliamo offrire un gioco interessante e una bella partita".

Pensa di cambiare tanti giocatori dai titolari per la sfida contro l'Italia? "In effetti ci saranno sei cambi, la prossima gara sarà domenica e non è troppo vicina, quindi vorrei dare la possibilità ad alcuni giovani - ma anche ai titolari - per avere un equilibrio fra queste due opzioni, un giusto mix".

Avete giocato contro l'Armenia, in Italia hanno subito nove gol un anno fa. Pensate di rischiare la figuraccia? "Mancini è un bravissimo stratega, la nazionale italiana sta giocando molto bene e questa partita sarà una sfida per noi. La Nazionale estone si è abituata a giocare in difesa, diamo il massimo per non giocare come la Moldavia, spero che non sia una partita da ricordare con vergogna, da ricordare male".

Fine della conferenza stampa dell'Estonia.