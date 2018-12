LIVE TMW - Euro2020, tutti i gruppi: Italia con Grecia, Finlandia, e Bosnia

Fonte: Dall'inviato a Dublino

12.45 - Gironi conclusivi

GRUPPO A - Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kosovo

GRUPPO B - Portogallo, Ucraina, Serbia, Lituania, Lussemburgo

GRUPPO C - Olanda, Germania, Irlanda del Nord, Estonia, Bielorussia

GRUPPO D - Svizzera, Danimarca, Irlanda, Georgia, Gibilterra

GRUPPO E - Croazia, Galles, Slovacchia, Ungheria, Azerbaigian

GRUPPO F - Spagna, Svezia, Norvegia, Romania, Faroer, Malta

GRUPPO G - Polonia, Austria, Israele, Slovenia, Macedonia, Lettonia

GRUPPO H - Francia, Islanda, Turchia, Albania, Moldavia, Andorra

GRUPPO I - Belgio, Russia, Scozia, Cipro, Kazakhstan, San Marino

GRUPPO J - Italia, Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia, Liechtenstein

L'Italia pesca Armenia e Liectenstein

12.40 - Situazione attuale

GRUPPO A - Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro

GRUPPO B - Portogallo, Ucraina, Serbia, Lituania

GRUPPO C - Olanda, Germania, Irlanda del Nord, Estonia,

GRUPPO D - Svizzera, Danimarca, Irlanda, Georgia

GRUPPO E - Croazia, Galles, Slovacchia, Ungheria

GRUPPO F - Spagna, Svezia, Norvegia, Romania

GRUPPO G - Polonia, Austria, Israele, Slovenia,

GRUPPO H - Francia, Islanda, Turchia, Albania,

GRUPPO I - Belgio, Russia, Scozia, Cipro

GRUPPO J - Italia, Bosnia, Finlandia, Grecia

La Grecia finisce nel gruppo dell'Italia

Cipro nel gruppo I.

Ungheria nell'E, Romania nel gruppo F, Slovenia nel G e Albania nell'I.

L'Estonia viene pescata nel gruppo C, mentre la Georgia nel D.

Lituania nel gruppo B.

Montenegro nel gruppo A.

12.36 - Situazione finora.

GRUPPO A - Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria,

GRUPPO B - Portogallo, Ucraina, Serbia

GRUPPO C - Olanda, Germania, Irlanda del Nord

GRUPPO D - Svizzera, Danimarca, Irlanda,

GRUPPO E - Croazia, Galles, Slovacchia,

GRUPPO F - Spagna, Svezia, Norvegia

GRUPPO G - Polonia, Austria, Israele

GRUPPO H - Francia, Islanda, Turchia,

GRUPPO I - Belgio, Russia, Scozia,

GRUPPO J - Italia, Bosnia, Finlandia

Ancora bene per l'Italia: la Finlandia.

La Scozia trova Russia e Belgio.

La Turchia finisce nel girone con Francia e Islanda.

Israele finisce nel gruppo con Polonia e Austria.

Norvegia per Spagna e Svezia.

Nel gruppo E arriva la Slovacchia.

Nel gruppo C arriva l'Irlanda del Nord.

L'Irlanda finisce nel girone D, quindi con Svizzera e Danimarca (Olanda e Germania sono due nazioni ospitanti)

Bene per l'Italia, salta la Serbia: Portogallo e Ucraina per loro.

Fascia 3, si parte con la Bulgaria nel gruppo di Inghilterra e Repubblica Ceca.

12.31 - Situazione gruppi attuale.

GRUPPO A - Inghilterra, Repubblica Ceca,

GRUPPO B - Portogallo, Ucraina

GRUPPO C - Olanda, Germania

GRUPPO D - Svizzera, Danimarca

GRUPPO E - Croazia, Galles

GRUPPO F - Spagna, Svezia

GRUPPO G - Polonia, Austria

GRUPPO H - Francia, Islanda

GRUPPO I - Belgio, Russia

GRUPPO J - Italia, Bosnia

L'Italia fortunata: con la Bosnia.

La Russia viene abbinata al Belgio.

L'Islanda incontrerà un'altra volta la Francia, dopo i quarti di finale di Euro2016.

L'Austria finisce contro la Polonia.

Evitata anche la Svezia che finisce con la Spagna.

Galles con la Croazia.

Danimarca per la Svizzera.

Germania per il C, contro l'Olanda.

Vitor Baia per il Portogallo. Ucraina nel B.

Robbie Keane per l'Inghilterra. Repubblica Ceca nell'A.

12.25 - Questi i gruppi dopo la prima tornata.

GRUPPO A - Inghilterra

GRUPPO B - Portogallo

GRUPPO C - Olanda

GRUPPO D - Svizzera

GRUPPO E - Croazia

GRUPPO F - Spagna

GRUPPO G - Polonia

GRUPPO H - Francia

GRUPPO I - Belgio

GRUPPO J - Italia

Belgio nel gruppo I e, ovviamente, Italia nel gruppo J.

La Francia campione del Mondo nell'H.

La Polonia finisce nel G.

La Spagna nel gruppo F.

Ora ci sarà la fascia 1. Con la Croazia nell'E. Quindi Italia con sei squadre nel girone.

Svizzera, quindi, nel Gruppo D.

L'Olanda sarà nel Gruppo C.

Whelan, per il Gruppo B, Portogallo.

Nuno Gomes pesca la prima, nel gruppo A: Inghilterra.

12.20 - Inizia il sorteggio

Le 55 europee sono divise in 6 fasce, in base al ranking della UEFA NAtions League.

12.17 - Il segretario Giorgio Marchetti parla dell'Europeo. "Sarà unico, celebreremo il 60esimo anniversario della UEFA in tutto il Continente. Ci saranno 20 qualificate, più 4 che arriveranno dalla UEFA Nations League".

12.15 - Ci sono quattro ospiti per aiutare i sorteggi. Ronnie Whelan e Robbie Keane per l'Irlanda, Nuno Gomes e Vitor Bahia per il Portogallo.

12.07 - Per i sessant'anni della competizione, l'Europeo si giocherà in 12 città diverse. Roma, Baku, Londra, Copenaghen, Monaco, Budapest, Dublino, Amsterdam, Bucarest, San Pietroburgo, Glasgow, Bilbao.

12.05 - Come ambasciatore per il Portogallo campione d'Europa c'è Ricardo Carvalho, che porta la Coppa al Convention City Centre. "Sono grandi memorie, per me è stato fantastico giocare quella competizione, nel 2004 è stato bello giocare la finale, ma vincere nel 2016 è stato un sogno. Da due anni fa il Portogallo crede di più nella propria squadra".

12.00 - Ha inizio lo spettacolo di introduzione del sorteggio.

11.50 - Mancano dieci minuti, countdown iniziato. Alcuni paletti per i sorteggi: ogni gruppo può mantenere al massimo due ospitanti di Euro2020. Per ragioni politiche non potranno giocare contro Gibilterra e Spagna, Bosnia e Kosovo, Kosovo e Serbia. Per il maltempo potranno essere inserite solo 2 squadre tra Bielorussia, Estonia, Far Oer, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Russia e Ucraina. In più Isole Far Oer, Finlandia e Islanda, ovvero le sedi superinvernali non potranno giocare in casa nei mesi di marzo e novembre.

Causa troppe trasferte molto lunghe per una stessa squadra, il Kazakistan potrà incontrare solo una tra Andorra, Inghilterra, Francia, Islanda, Malta, Irlanda del Nord, Portogallo, Irlanda, Scozia, Spagna e Galles; mentre l'Azerbaigian solo una tra Islanda e Portogallo. Infine l'Islanda solo una tra Armenia, Cipro, Georgia e Israele.

11.45 - Fra poco avrà inizio la cerimonia di sorteggio dei gironi. Arrivati Mancini e Luis Enrique, passando per Ryan Giggs, Mircea Lucescu, Luis Figo, Ronald Koeman, Didier Deschamps e tanti altri.

11.35 - A pochi minuti dall'inizio del sorteggio, ha parlato Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio. "Il sorteggio è sempre legato al destino. Speriamo in un po' di fortuna. Siamo al momento dell'entusiasmo, dobbiamo alimentarlo e coltivarlo: per farlo servono progetti e risultati. Il rischio di mancare la qualificazione anche per l'Europeo? Allontaniamo subito queste nubi, concentriamoci sulla qualificazione. Mancini? È una bellissima vittoria, mi ha colpito la sua serenità che trasmette a tutto l'ambiente".

10.35 - Il video su Twitter di presentazione di Euro2020

Time to get excited for #EURO2020 🤩 ℹ️ Qualifying draw

🗓️ Today

⏰ 12:00 CET | 11:00 BST 📺 https://t.co/lmRXe65EBp pic.twitter.com/1LRRtqDmj5 — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 2 dicembre 2018

10.15 - Cerimonia inaugurale e calcio d’inizio il 12 giugno 2020 allo Stadio Olimpico, che ospiterà 3 gare del girone e un Quarto di finale. Tagliandi in vendita dal giugno 2019. Al via il reclutamento di 1.000 volontari.

Inizierà alle 11 al Convention City Centre di Dublino - le 12 ora italiana - la cerimonia di sorteggio per Euro2020. L'Italia si trova in prima fascia e andrà a occupare uno dei gironi tra l'E e il J.

Queste le fasce.

UEFA Nations League (4 squadre): Svizzera*, Portogallo*, Olanda*, Inghilterra*

1 (6): Belgio, Francia, Spagna, Italia, Croazia, Polonia

2 (10): Germania, Islanda, Bosnia, Ucraina*, Danimarca*, Svezia*, Russia, Austria, Galles, Repubblica Ceca

3 (10): Slovacchia, Turchia, Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia*, Norvegia*, Serbia*, Finlandia*, Bulgaria, Israele

4 (10): Ungheria, Romania, Grecia, Albania, Montenegro, Cipro, Estonia, Slovenia, Lituania, Georgia*

5 (10): Macedonia*, Kosovo*, Bielorussia*, Lussemburgo, Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Moldova, Gibilterra, Isole Faroe

6 (5): Lettonia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino