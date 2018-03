LIVE TMW - Europa League, alle 13 è sorteggio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto pronto a Nyon. Attesi Totti, Monchi, Gandini e Baldissoni per la Roma, Nedved per la Juve e Tare per la Lazio. #ChampionsLeagueDraw #europaleaguedraw #quarti pic.twitter.com/amUtm5W2zL — Lorenzo Di Benedetto (@Lore_Dibe88) 16 marzo 2018

10.50 - Questi i delegati delle varie squadre: David Miles per l'Arsenal, Clemente Villaverde per l'Atletico Madrid, Stephan Reiter del Salisburgo, Andoni Zubizarreta per l'OM, Oliver Mintzlaff per il Lipsia, Igli Tare per la Lazio e Andre Geraldes per lo Sporting Lisbona. Assente il CSKA Mosca.

Otto squadre di otto nazioni diverse ai quarti di finale di Europa League. Questo il dato che emerge dopo il ritorno degli ottavi di finale: Atletico Madrid (Spagna), Olympique Marsiglia (Francia), Lazio (Italia), Sporting Club (Portogallo), RB Lipsia (Germania), Arsenal (Inghilterra), CSKA Mosca (Russia), Salisburgo (Austria).

10.15 - Un'ora dopo la Champions League, alle 13, verranno sorteggiati i quarti di finale di Europa League. Lazio unica italiana che deve evitare Atletico Madrid e Arsenal.