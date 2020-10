live Europa League, i gironi: ok la Roma, male il Milan. Napoli con Real Sociedad e AZ

I GRUPPI LIVE SU TUTTOMERCATOWEB

Gruppo A

Roma

Young Boys

Cluj

CSKA Sofia

Gruppo B

Arsenal

Rapid Vienna

Molde

Dundalk

Gruppo C

Bayer Leverkusen

Slavia Praga

Hapoel Beer-Sheva

Nizza

Gruppo D

Benfica

Standard Liegi

Glasgow Rangers

Lech Poznan

Gruppo E

PSV Eindhoven

PAOK Salonicco

Granada

Omonia

Gruppo F

Napoli

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Rijeka

Gruppo G

Sporting Braga

Leicester City

AEK Atene

Zorya

Gruppo H

Celtic

Sparta Praga

Milan

Lille

Gruppo I

Villarreal

Qarabag

Maccabi Tel Aviv

Sivasspor

Gruppo J

Tottenham

Ludogorets

Lask

Royal Antwerp

Gruppo K

CSKA Mosca

Dinamo Zagabria

Feyenoord

Wolfsberger

Gruppo L

Gent

Stella Rossa di Belgrado

Hoffenheim

Slovan Liberec

13.10 - E' arrivato Ciro Ferrara - Sarà Ciro Ferrara a estrarre i bussolotti dalle urne. Ferrara ha vinto la Coppa UEFA col Napoli nel 1989 con un suo gol in finale: "Fu una gioia immensa quel gol. Fu speciale, io sono un napoletano e fu il primo successo europeo. In realtà, però, a Napoli più che del mio gol si parla ancora dell'assist di Maradona...".

13.05 - Al via la cerimonia! - E' iniziata la cerimonia: Romelu Lukaku è stato nominato miglior giocatore dell'ultima Europa League.

12.55 - Grande attesa... 5 minuti e inizierà la cerimonia - Ci siamo, cinque minuti e inizierà la cerimonia che decreterà i gironi dell'Europa League 2020/21.

12.00 - Prima del sorteggio, le 48 squadre vengono suddivise in quattro fasce in base al ranking per club. Ognuno dei 12 gironi contiene una squadra per fascia. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione.Sulla base delle decisioni prese dal Comitato Esecutivo UEFA, i club di Russia e Ucraina non devono essere sorteggiati nello stesso gruppo.

11.55 - Se una federazione ha due o più rappresentanti, i club possono essere abbinati in modo da giocare in orari diversi (18.55 e 21:00) per non sovrapporsi in TV. Se ad esempio una squadra abbinata viene sorteggiata nel gruppo A, B, C, D, E o F, l'altra squadra abbinata (una volta estratta) sarà automaticamente assegnata al primo girone disponibile tra G, H, I, J, K e L.

Gli abbinamenti sono i seguenti.

Arsenal-Tottenham

Napoli-Milan

Benfica-Braga

Leverkusen-Hoffenheim

Villarreal-Real Sociedad

Gent-Standard Liegi

PSV Eindhoven-Feyenoord

Celtic-Rangers

Dinamo Zagabria-Rijeka

Sparta Praga-Slavia Praga

Ludogorets- CSKA Sofia

Rapid Vienna-ASK

PAOK-AEK

Maccabi Tel Aviv-Hapoel Beer Sheva

Lille-Nizza

11.50 - L'elenco completo degli incontri per la fase a gironi verrà comunicato venerdì sera dopo aver tenuto conto dei calendari dei club partecipanti e delle parti interessate.

11.45 - La Spagna è la nazione più vincente nella manifestazione con 12 titoli. Seguono Inghilterra e Italia con 9.

11.40 - Il Siviglia è la squadra di gran lunga più vincente del torneo con sei coppe alzate. A seguire Inter, Liverpool, Juventus e Atlético Madrid con 3. Delle partecipanti a questa edizione da segnalare i due titoli vinti dal Tottenham e dal Feyenoord.

11.35 - Delle tre italiane partecipanti solamente il Napoli ha sollevato il trofeo, all'epoca chiamato Coppa UEFA: stagione 1988/89, i partenopei ebbero la meglio nella doppia finale contro lo Stoccarda. Europa League che è l'unico trofeo internazionale che manca al Milan per arrivare all'en plein. La Roma ha vinto la Coppa delle Fiere nel 1961. Il torneo, ritenuto l'antenato della Coppa UEFA, tuttavia non è riconosciuto dall'istituzione come titolo ufficiale.

11.30 - Non sono mancate le vittime illustri nei turni di qualificazione di Europa League: il Reims aveva conquistato l'Europa dopo 57 anni e l'ha subito persa. I francesi sono usciti già nel terzo turno di qualificazione, per mano degli ungheresi del Fehervar ai calci di rigore. Il Besiktas sulla carta doveva essere l'avversario del Milan invece a differenza dei rossoneri ha dovuto arrendersi ai rigori di fronte al Rio Ave, a Istanbul. Ieri ai playoff abbiamo assistito al crollo del Basilea, ribaltato in casa dal CSKA Sofia; allo scivolone casalingo del Copenaghen contro il Rijeka. Ma soprattutto alla figuraccia dello Sporting CP che ha subito a Lisbona un umiliante 1-4 contro gli austriaci del LASK. Turchia che ha perso anche un'altra rappresentante, con l'uscita di scena del Galatasaray, sconfitto dai Rangers di Steven Gerrard. Tragedia greca per il Wolfsburg, ribaltato ad Atene dall'AEK: il 2-1 decisivo di Ansarifad arriva al 94'.

11.25 - Quarta edizione del premio Player of the season: i tre precedenti vincitori sono Paul Pogba (Real Madrid, 2016/17), Antoine Griezmann (Atlético Madrid, 2017/18) ed Eden Hazard (Chelsea, 2018/19).

11.20 - La giuria era composta dagli allenatori dei 48 club nella fase a gironi della scorsa stagione, insieme a 55 giornalisti selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM), uno per ciascuna federazione affiliata alla UEFA. I membri della giuria hanno scelto i loro primi tre giocatori, con il primo che ha ricevuto cinque punti, il secondo tre e il terzo. Agli allenatori non era permesso votare per i giocatori della propria squadra.

11.15 - Questa la classifica relativa le posizioni dalla 4 alla 10:

4. Luuk de Jong (Siviglia)

5. Jesús Navas (Siviglia)

6. Lucas Ocampos (Siviglia)

7. Kai Havertz (Leverkusen)

8. Diego Carlos (Siviglia)

9. Adama Traoré (Wolves)

10. Jules Koundé (Siviglia)

11.10 - Anche l'Europa League assegnerà i premi per l'edizione 2019-20. Tre i giocatori candidati al premio Player of the Season: si tratta dell'interista Romelu Lukaku, autore di 7 reti in 6 partite; Bruno Fernandes del Manchester United ed Ever Banega del Siviglia.

11.05 - Queste le date dei prossimi sorteggi:

Sedicesimi di finale: 14 dicembre

Ottavi di finale: 26 febbraio 2021

Quarti di finale e semifinali: 19 marzo 2021.

11.00 - La finale si giocherà a Danzica con un anno di ritardo. Di conseguenza la sede scelta per la finale del 2021, Siviglia, slitta al 2022. L'impianto, inaugurato nel 2011, ha una capienza di 45mila spettatori e ha ospitato quattro partite di Euro 2012.

10.55 - Questo il calendario della fase a gironi:

Prima giornata: 22 ottobre

Seconda giornata: 29 ottobre

Terza giornata: 5 novembre

Quarta giornata: 26 novembre

Quinta giornata: 3 dicembre

Sesta giornata: 10 dicembre

Sedicesimi di finale: 18 e 25 febbraio 2021

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2021

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2021

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2021

Finale: 26 maggio 2021

10.50 - Capitolo sostituzioni: da questo momento e fino al termine della stagione saranno ammesse cinque sostituzioni. Nei turni preliminari il massimo consentito era di tre, che salivano a quattro in caso di partita prolungata ai tempi supplementari. Per le partite le squadre potranno avere in distinta fino a 23 giocatori.

10.45 - Quali novità da questa edizione di Europa League? Con la finale dell'ultima stagione terminata il 21 agosto tutto è slittato. Il 22 ottobre si giocherà la prima giornata della fase a gironi. In queste prime sei partite non vi sarà il VAR, come inizialmente previsto. Il Video Assistant Refree sarà introdotto a partire dei group stage dal 2021-22.

10.40 - Oggi alle 13 a Nyon andrà in scena il sorteggio per l'Europa League 2020-21. Tre squadre italiane coinvolte, l'ultima di esse ha strappato il pass dopo una sequenza incredibile di calci di rigore. Il Milan ha avuto la meglio del Rio Ave dopo 24 esecuzioni dal dischetto e si aggiunge alle già qualificate Napoli e Roma. Di seguito le quattro fasce, determinate puramente dal ranking UEFA:

PRIMA FASCIA

Arsenal (Inghilterra)

Tottenham (Inghilterra)

ROMA (Italia)

NAPOLI (Italia)

Benfica (Portogallo)

Leverkusen (Germania)

Villarreal (Spagna)

CSKA Mosca (Russia)

Braga (Portogallo)

Gent (belgio)

PSV Eindhoven (Olanda)

Celtic (Scozia)

SECONDA FASCIA

Dinamo Zagabria (Croazia)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Ludogorets (Bulgaria)

Young Boys (Svizzera)

Stella Rossa (Serbia)

Rapid Vienna (Austria)

Leicester (Inghilterra)

Qarabağ (Azerbaigian)

PAOK (Grecia)

Standard Liegi (Belgio)

Real Sociedad (Spagna)

TERZA FASCIA

Granada (Spagna)

MILAN (ITALIA)

AZ Alkmaar (Olanda)

Feyenoord (Olanda)

AEK Atene (Grecia)

Maccabi Tel-Aviv (Israele)

Rangers (Scozia)

Molde (Norvegia)

Hoffenheim (Germania)

LASK (Austria)

Hapoel Beer-Sheva (Israele)

CFR Cluj (Romania)

QUARTA FASCIA

Zorya (Ucraina)

Lille (Francia)

Nizza (Francia)

Rijeka (Croazia)

Dundalk (Irlanda)

Slovan Liberec (Slovacchia)

Anversa (Belgio)

Lech Poznań (Polonia)

Sivasspor (Turchia)

Wolfsberg (Austria)

Omonia (Cipro)

CSKA-Sofia (Bulgaria)

10.32 - 26 nazioni rappresentate in questa edizione. Di seguito l'elenco per Paese:

TRE SQUADRE

Spagna: Villarreal, Real Sociedad, Granada

Inghilterra: Leicester, Arsenal, Tottenham Hotspur

Italia: Napoli, Roma, Milan

Belgio: Royal Antwerp, Gent, Standard Liegi

Olanda: Feyenoord, AZ Alkmaar, PSV Eindhoven

Austria: Wolfsberg, Rapid Vienna, LASK

Repubblica Ceca: Sparta Praga, Slavia Praga, Slovan Liberec

DUE SQUADRE

Germania: Leverkusen, Hoffenheim

Francia: LOSC, Nice

Portogallo: Braga, Benfica

Scozia: Celtic, Rangers

Croazia: Dinamo Zagabria, Rijeka

Grecia: PAOK, AEK Atene

Israele: Maccabi Tel-Aviv, Hapoel Beer-Sheva

Bulgaria: Ludogorets, CSKA Sofia

UNA SQUADRA

Russia: CSKA Mosca

Ucraina: Zorya Luhansk

Turchia: Sivasspor

Cipro: Omonia

Svizzera: Young Boys

Serbia: Stella Rossa

Norvegia: Molde

Azerbaigian: Qarabağ

Romania: CFR Cluj

Polonia: Lech Poznań

Irlanda: Dundalk

10.30 - Oggi alle 13 a Nyon si effettueranno i sorteggi per la fase a gironi dell'Europa League 2020-21