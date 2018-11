LIVE TMW - Fiorentina, Corvino: "Fieri di Chiesa, presto per parlare di futuro"

Premi F5 per aggiornare, segui la diretta della conferenza stampa su TuttoMercatoWeb.com

© foto di Giacomo Morini

23.05 - Ospite degli studi Rai, il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino parla così dei temi di attualità legati ai viola e al mercato di gennaio per la squadra di Pioli: "Il nostro futuro è già partito con una idea precisa e coraggiosa, lo abbiamo fatto con un nuovo ciclo partendo con una squadra tre le più vecchie e ora siamo tra i più giovani d'Europa. Partiamo con un handicap determinante dal punto di vista economico rispetto ad altri per raggiungere certi obiettivi, ma la nostra idea è giusta per il futuro. E' stata ben accettata anche dai tifosi, visto che abbiamo fatto dei record di presenze allo stadio, e all'esterno. La nostra proprietà ha sempre voglia di migliorare questa idea con tutti gli sforzi possibili".

Quanto conterà per l'Inter l'arrivo di Marotta in dirigenza?

"Qualcuno accosta i dirigenti al grande attaccante e Beppe si è dimostrato capace ovunque è andato. Ha sempre fatto la differenza nel suo mestiere e rifacendomi al detto "Il lupo perde il pelo ma non il vizio", se gli ultimi titoli della Juve sono arrivati in sua presenza, evidentemente il vizio non l'ha perso. Farà di tutto per far tornare l'Inter al successo".

Come valuta la crescita di Federico Chiesa?

"Sta facendo sempre bene e sta crescendo molto, ci inorgogliscono le sue prestazioni, ne siamo fieri. Ha trovato la Nazionale ma con lui e tutti i bravi ragazzi che abbiamo del futuro è presto per parlare, rimaniamo sul presente".

Passato, presente e futuro di Pantaleo Corvino.

"Nel pensare al passato mi viene in mente quello di cui non abbiamo parlato. Sono partito dalla Terza Categoria e sono arrivato in Champions, vincendo quasi tutte le categorie. Per quanto riguarda il presente la mia speranza è di aver lavorato per Prima Squadra e per Settore Giovanile e di aver lasciato un segno. Fino a che questa passione ci sarà, io ci sarò".

23.45 - Termina qui l'intervista di Pantaleo Corvino.