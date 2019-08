LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Più giocatori arrivano e più contento sono"

© foto di Giacomo Morini

Conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Genoa per il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, alle ore 13. Spazio al campo, dopo il ko contro il Napoli che ha lasciato l'amaro in bocca, ma inevitabilmente anche al mercato, a tre giorni dalla fine della finestra di trasferimenti estiva. Segui il live testuale di TuttoMercatoWeb.com.

12.01 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa si aspetta dalla squadra domani?

"Mi aspetto un pizzico in più di esperienza, l'avessimo avuta contro il Napoli probabilmente non avremmo perso ma sono rischi che vogliamo correre con i giovani, entusiasmo c'è".

Si aspetta un nuovo attaccante dal mercato?

"La partita con il Napoli ha dimostrato che sappiamo fare gol, farne 3 al Napoli non è poco. Forse capisco poco di calcio perché pensavo di non avere giocatori che segnano (ride ndr). Abbiamo puntato sui giovani e continuiamo su questa strada. Poi, più giocatori arrivano e più contento sono, lasciamo lavorare la dirigenza che sa cosa deve fare. Ora penso al Genoa, non sarà una partita facile in uno stadio che sa come caricare i calciatori. C'è bisogno della miglior Fiorentina, con il Napoli era più facile, anche perché sono arrivati complimenti che possono distrarci, così come il mercato. Serve massima concentrazione".

Cosa pensa della reazione degli arbitri dopo la gara col Napoli?

"Sono stati bravi perché hanno ammesso di aver sbagliato. Sul rigore di Mertens è stato fatto un errore gravissimo, sul fallo su Ribery si può discutere quanto vogliamo. Rizzoli mi piace però, mi è sempre piaciuto".

Come stanno i nuovi e come sta Ribery?

"Franck non partirà dall'inizio, non è ancora pronto, se poi ci sarà bisogno potrà entrare. Caceres sta bene, si è allenato con la squadra. Non sono così convinto che si sia allenato precedentemente ma questi sono campioni anche fisicamente. Dalbert sta benissimo ed è in grado di giocare anche 90 minuti".

Cosa porta a scegliere Boateng o Vlahovic?

"Boateng lo vedo come centravanti ma con lui servono esterni diversi rispetto a quando gioca Dusan, vi chiedo di stare tranquilli con i commenti e con i giudizi con Vlahovic, è giovane e ha bisogno di tempo. Anche per quel che riguarda Boateng e Ribery, dobbiamo avere pazienza e serve equilibrio".

Come ha visto Chiesa?

"Ci sono 16 calciatori nuovi rispetto all'anno scorso, siamo in costruzione e fortunatamente finirà presto il mercato. Chiesa ha tutte le caratteristiche e le potenzialità di un campione, sia fisicamente che mentalmente. L'anno scorso ha avuto qualche problemino fisico e quest'anno ha iniziato sulla stessa falsariga. Mi ha stupito sabato contro il Napoli dal punto di vista fisico".

Come ha intenzione di gestire i giovani come Castrovilli o Sottil?

"Decido di volta in volta. i giovani possono giocare ma non sempre. Prendo per esempio Capello e come gestiva De Rossi: si vedeva che era un campione ma una partita giocava e tre no. I nostri giovani hanno grandissime potenzialità".

Si aspetta un miglioramento in fase difensiva?

"Assolutamente sì, comunque il Napoli ha tirato in porta quanto noi. Sono 5 anni che fanno l'azione che ha portato al gol di Insigne ma sono bravi e ci riescono sempre. Dobbiamo migliorare, sicuramente sì, ma l'atteggiamento difensivo mi è piaciuto".

La presenza costante di Commisso è un qualcosa di positivo?

"È piacevole e non ci mette pressione ma ci alleggerisce. La situazione è cambiata rispetto agli anni scorsi".

Pensa a utilizzare Chiesa centravanti?

"Ci ho pensato. Vlahovic è un centravanti vero, Boateng anomalo e lo abbiamo preso per questo. Prima di mettere Chiesa centravanti, anche se al momento non abbiamo i sostituti dei due citati dovrebbe esserci un'emergenza vera".

Cosa pensa di Dragowski?

"Ci abbiamo puntato fortemente, ha grandi potenzialità e deve migliorare ancora. Abbiamo analizzato la partita contro il Napoli e ha fatto una grande partita, a eccezione del primo gol quando avrebbe potuto fare di più. Serve pazienza".

A che punto è la costruzione della squadra?

"Siamo in tanti nuovi, c'è qualche problema anche per il mercato ancora aperto ma non è colpa di nessuno e dobbiamo adattarci".

12.20 - Termina qui la conferenza stampa di Vincenzo Montella.