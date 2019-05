LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Tornato qui perché ho piena fiducia nei DV"

Fonte: a cura di Giacomo Iacobellis

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

13.45 - Derby toscano dal valore di classifica pressoché nullo per la Fiorentina di Vincenzo Montella, che deve però iniziare a programmare una stagione, la prossima, che dovrà essere molto diversa da quella in corso. Per il tecnico partenopeo conferenza stampa della vigilia, domani si gioca Empoli-Fiorentina a partire dalle 12.30 allo Stadio Castellani, in cui verranno toccati sicuramente temi relativi al futuro della squadra. Seguitela su TMW a partire dalle 14.

13.58 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Montella, che parte dalla visita del patron Andrea Della Valle nelle scorse ore: "L'ho visto carichissimo, ci ha dato una bella scossa. Mi piace il suo entusiasmo, vuole che torniamo a dargli qualche soddisfazione".

Sui suoi ricordi legati a Empoli: "Adolescenza, sogni, famiglia... Mi emoziono un po' a parlare di Empoli. Il ricordo più brutto è stato quando mi hanno trovato un problema al cuore che mi ha tenuto fuori per un anno. Il ricordo più bello invece è stato il mio ritorno in campo, entrai in campo con la figlia del presidente e fu una giornata commovente".

Sul confronto con la squadra: "È stato chiaro, sincero e schietto. L'ultima partita è stata da dimenticare, ci siamo sentiti tutti impotenti e questo significa che non eravamo nelle condizioni mentali giuste per giocare. Vogliamo tornare a vincere per i tifosi, per noi e per la proprietà. I Della Valle stanno soffrendo così come siamo infelici noi e la gente di Firenze".

Sull'Empoli: "Gioca molto bene e sa come fare la partita, l'insidia domani è enorme. Chiaramente la classifica dice che ha anche qualche difficoltà, ma noi dobbiamo arrivare in campo in condizioni mentali ottimali".

Su Traoré e Rasmussen futuri viola: "Mi sembrerebbe irrispettoso parlare di due giocatori che si stanno giocando la salvezza con l'Empoli. Io parlo dei miei ragazzi e basta".

Sulle ultime quattro partite: "Il risultato è figlio di tante cose. In tre di queste partite avremmo meritato sicuramente di più, la squadra ha risposto all'altezza del suo livello. Nell'ultima gara col Sassuolo invece siamo stati impotenti e questo non deve accadere. Dobbiamo fare meglio in difesa e anche in attacco, ma nelle precedenti tre partite la Fiorentina ha dato la sensazione di essere in campo nel modo giusto".

Su Chiesa influenzato: "Sarà convocato, ha voglia di esserci, ma nelle ultime ore non si è allenato. Vediamo".

Su Edimilson: "Viene da un infortunio e ha fatto solo una partita dall'inizio. Lo voglio valutare perché ha qualità, per il futuro vedremo".

Sull'impegno promesso dalla proprietà nella prossima stagione: "Intanto dobbiamo finire bene questa stagione. Poi stiamo lavorando per il futuro, ci stiamo organizzando e stiamo pianificando insieme alla società e al direttore. La proprietà ha sicuramente voglia di dare un senso a questa Fiorentina alla luce delle ultime partite e di questa classifica. L'importante è non farsi prendere dall'emotività nel momento dei giudizi, stiamo lavorando per migliorare la squadra. Ci sta di fare delle annate meno positive di altre".

Su Montella manager all'inglese: "Sono venuto alla Fiorentina perché credo nella proprietà. I Della Valle sono presenti fisicamente e telefonicamente, con l'entusiasmo che una proprietà deve avere. Io credo nelle persone e la mia fiducia è totale. Il fatto che non ci sia tanta fiducia intorno a noi è anche comprensibile, ma fateci lavorare. Io voglio fare l'allenatore, devo essere chiaro col mio direttore e dirgli quali sono le mie idee. Lui dovrà essere bravo a trasformarle in realtà".

Sulle condizioni del resto della squadra: "C'è qualche giocatore acciaccato, ma eccetto Chiesa stanno tutti bene".

Ancora sul mancato confronto tra proprietà e piazza: "La proprietà è stata chiara dicendo che le valutazioni tecniche saranno fatte a fine campionato. Il mercato è difficile, ci vogliono pazienza e un po' di entusiasmo e ottimismo. Io li ho e li vedo anche nella proprietà".

Su un possibile ko domani: "È vero, non siamo ancora salvi matematicamente. Abbiamo bisogno di punti e li faremo domani. Pensiamo a vincere contro l'Empoli per l'onore più che per la classifica".

Sul crollo mentale della Fiorentina: "Do una spiegazione molto logica a questo: se negli ultimi mesi con un cambio di allenatore devi fare una semifinale di Coppa Italia complicata dopo il risultato dell'andata e la prepari nel migliore dei modi, poi però anche per un po' di ingenuità vieni eliminato, ti cade il mondo addosso. Sembrava che dopo l'Atalanta fosse finita la stagione, il calciatore, soprattutto quello più giovane, lo avverte e perde la carica mentale necessaria".

Sul futuro: "Io lo ripeto, credo nella proprietà. Ho percepito voglia di migliorare, dobbiamo ricreare unione ed entusiasmo. Vedere uno stadio Franchi come quello col Sassuolo rende complicato il mio lavoro, stiamo sprecando un vantaggio competitivo che potremmo avere in vista della prossima stagione".

Sulle valutazioni della rosa: "Nelle valutazioni bisogna stare attenti a non farsi prendere dall'emotività. Altrimenti rischi di buttare anche ciò che c'è di positivo, questa squadra ha dimostrato di avere pure cose buone".

Su chi preferisce tra Messi e Cristiano Ronaldo: "Se avessi questo problema chiuderei gli occhi e ne prenderei uno a caso. E poi magari mi lamenterei di avere l'uno piuttosto che l'altro (ride, ndr)".

14.17 - Finisce qui la conferenza stampa di Montella.