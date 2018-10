LIVE TMW - Fiorentina, Pioli: "Chiesa può crescere ancora, Pjaca dia tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia di Fiorentina-Cagliari, prende la parola in conferenza stampa il tecnico viola Stefano Pioli.

Sulla pausa: "Sono state due settimane di lavoro buone per chi è rimasto a Firenze, abbiamo recuperato Mirallas. Anche Benassi sta bene dopo la Lazio, l’unico indisponibile è Norgaard".

Sui pochi gol: "Dobbiamo concretizzare, soprattutto in trasferta. Abbiamo i nostri concetti di gioco e dobbiamo metterli in campo fin da domani, pensando che l'occasione che costruiamo potrebbe anche essere l'unica della nostra partita".

Sulla partita di domani: "Sarà una partita particolare perché si affrontano due squadre nelle quali Astori ha militato tanto tempo. Per noi però è sempre così, Davide è sempre con noi. Mi aspetto una Fiorentina vogliosa, disposta a soffrire e determinata a vincere dall'inizio alla fine".

Sulla crescita di Biraghi: "Talento e capacità di livello servono per forza per giocare in Serie A, ma accanto a queste è necessario anche un duro lavoro, sacrifici, continuità e dedizione. La crescita di Biraghi è tangibile ed evidente, la sua come quella di tanti altri giocatori. Ripeto però che nessuno, neanche Biraghi e Chiesa, è ancora arrivato al massimo del suo potenziale".

Sul desiderio per squadra, tifosi e società: "La squadra è partita col piede giusto perché per il compleanno (oggi, ndr) mi ha regalato delle bottiglie di vino rosso toscano. Poi i ragazzi sanno bene quale regalo mi aspetto da loro domani. Ai tifosi spero di regalare insieme alla Fiorentina tante soddisfazioni. L'augurio per la società è invece quello di continuare così, è bello avere i Della Valle vicini".

Su Pjaca: "L'ho visto bene, ha tutto per fare bene. È consapevole che la sua miglior prestazione è stata quella di San Siro, deve dare l'anima in campo e giocare con intensità. Ha qualità, ma questa non basta per fare prestazioni di alto livello. Lo vedo sulla strada giusta, non deve pensare ad arrivare al 90'".

Su Astori: "Quello che ci è successo ha migliorato me e tutta la squadra. I ragazzi continuano ogni giorni a dimostrarmi serietà e responsabilità. grandi valori umani. Davide era stato il primo a credere in questo lavoro e noi vogliamo portarlo a termine nel miglior modo possibile. Sono davvero felice di allenare questa Fiorentina".

Su Veretout e il ruolo: "Sta migliorando in tutto e per tutto i numeri dello scorso anno. Non sarà un problema spostarlo più avanti. Mi è dispiaciuto per l'infortunio in Nazionale di Norgaard, è cresciuto tanto ed è pronto secondo me per giocare titolare. Credo di avere solo Benassi che può fare solo un ruolo a centrocampo, per quanto riguarda gli altri mi piace spostarli anche in base alla partita e all'avversario".

Sulla forza del Cagliari sulle palle inattive: "Le stiamo curando con attenzione, abbiamo lavorato tutti insieme solo due giorni durante la sosta e sappiamo quanto possano essere temibili i nostri avversari".

Finisce qui la conferenza stampa di mister Pioli.