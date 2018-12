LIVE TMW - Fiorentina, Pioli: "Sono felice e ancora più motivato"

Premi F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilai di campionato per la Fiorentina, attesa domani dalla gara del Franchi contro l'Empoli. A prendere la parola in conferenza stampa è il tecnico viola, Stefano Pioli. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com!

Sulla settimana passata in vista della gara di domani: "Non è importante come sto io, ma come sta la squadra. Ad oggi sono ancora più felice e motivato rispetto ad un anno fa. E sono consapevole che domani è una gara importante. I miei giocatori hanno lavorato in settimana con la giusta motivazione".

Su Simeone: "Il gol per Giovanni è stato molto importante. In settimana ha lavorato bene. Lui è tornato voglioso e determinato come lo conosciamo".

Sull'Empoli: Non me ne voglia Iachini, ma non ho voglia di parlare dell'Empoli. Devo pensare alla mia squadra e a mettere in campo le formazione giusta. Abbiamo preparato delle situazioni che penso possano portarci dei vantaggi durante la partita".

Su Norgaard e Pjaca: "Domani giocherà uno tra Norgaard e Dabo al posto dello squalificato Veretout. Pjaca sicuramente deve reagire dal punto di vista psicologico. Le sue capacità non si discutono, ma è ovvio che il rendimento non sia all'altezza finora".

Sulla società: "La presenza della proprietà è importantissima. Diego Della Valle ha ribadito la fiducia nel nostro lavoro, la volontà di continuare con il nostro progetto che è a medio-lungo termine".

Sulla difesa: "Nelle ultime due partite subire 6 gol per noi è stata una novità. Sicuramente alcune coperture non hanno funzionato come volevo".

Sugli errori da non commettere: "Noi siamo una squadra che non può giocare senza ritmo. Il Sassuolo ha palleggiato più di noi, bisogna prendersi qualche rischio in più con più qualità e personalità. E' successo solo negli ultimi 15 minuti della gara di Reggio Emilia".

Su Iachini: "Con Beppe ho vissuto tante esperienze, ci legano tanti ricordi".

Sulla gara con l'Empoli come crocevia: "Saranno tre punti pesanti, il fatto di non vincere da tanto tempo comincia a pesare sui giocatori e sulla classifica. Non penso però possa già esser una gara decisiva per il nostro futuro o i nostri obiettivi".

Sul rapporto con i tifosi: "C'è stato un incontro: i tifosi hanno parlato benissimo. Con la squadra hanno un rapporto particolare, hanno chiesto ovviamente massimo impegno ma ci hanno sostenuto. Sono con noi e noi dobbiamo sempre dare il massimo".

Sulla classifica peggiorata dopo la prima parte di campionato: "Non abbiamo vinto due gara in trasferta che meritavamo di vincere (Frosinone e Bologna, ndr). Con pochi punti in più in classifica molte critiche negative adesso sarebbero diverse. In alcune gare c'è comunque stata la prestazione nonostante i pareggi, in altre la squadra è stata meno spensierata per fare un calcio propositivo . La realtà dei fatti è che la classifica è corta e il campionato è molto equilibrato".