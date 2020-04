live Fonseca: "Voglio rimanere a lungo a Roma, è più di un club. Zaniolo può rientrare"

vedi letture

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

19.20 - Paulo Fonseca torna a parlare e lo fa all'emittente ufficiale del club giallorosso. Dopo un mese circa di quarantena assoluta, il tencico della Roma fa il punto sugli allenamenti da casa, sulle iniziative della sua società e su tanti altri temi. Di seguito il live testuale a cura di TMW:

19.30 - Inizia a parlare Fonseca:

Come sta vivendo questo periodo di emergenza?

"Sono a casa, sto bene con la famiglia e i bambini. Ma sto bene".

La Roma ha dato tutte le disposizioni e le attrezzature per la preparazione. In che cosa consiste?

"Per noi è importante che i calciatori non si fermino. Abbiamo creato un programma essenzialmente fisico, quello che possiamo fare. I giocatori hanno questo programma per tutti i giorni. Ovviamente è controllato da Nuno Romano e Maurizio, che parlano coi giocatori tutti i giorni. E’ l’unica soluzione. I giocatori hanno lo standard minimo a casa. Gli abbiamo mandato cyclette e così possiamo controllare tutti i giorni e tutte le settimane affinché non si fermino".

Sta pensando a che calcio sarà quello durante il Covid-19?

"E’ una situazione nuova per tutti e dobbiamo lavorare pensando solamente alla settimana. In questo momento è difficile immaginare quando sarà il rientro. Il giorno in cui torneremo sarà importante. Ovviamente parliamo tutti i giorni e parliamo delle possibilità di ricominciare. E’ difficile immaginare qualcosa perché non sappiamo niente ora, sarà fondamentale sapere quanto tempo abbiamo prima del primo giorno, quando sarà questo giorno, quando inizierà la prossima stagione. Questa sarà la nostra pre-season, perché non avremo tempo dopo. Tatticamente abbiamo passato molti mesi con i calciatori e non ci preoccupa molto, ci preoccupa solamente la questione fisica".

C'è un tempo limite di preparazione?

"Penso che se continuiamo così serviranno 3-4 settimane per tornare. In Germania tanti club hanno iniziato a lavorare con delle restrizioni. Abbiamo pensato a tutto questo e quando ricominceremo non sarà possibile lavorare tutti insieme, faremo gruppi da 5-6 giocatori. Dovranno lavorare separati e distanti, poi non si potranno fare la doccia a Trigoria. Non è una situazione facile".

La Roma è tra le società che si sta muovendo meglio?

"Siamo soddisfatti di non avere contagi nel club".

La Roma potrebbe ritrovare Zaniolo con il campionato che si protrae così a lungo?

"In questo Zaniolo si può dire che sia stato fortunato. Sta lavorando e sta recuperando bene. Vediamo se sarà possibile averlo quando ritorneremo. Penso che adesso non sia possibile, ma più avanti penso di si".

Sente questo club sempre più suo?

"Sono molto orgoglioso di essere qui e di far parte di questa famiglia. In questo momento sono ancora più orgoglioso. Quello che la Roma sta facendo è motivo di orgoglio per noi e per i tifosi. In questo momento difficile il club sta facendo di tutto per aiutare le persone di Roma in una forma che mi lascia molto orgoglioso. Roma è più di un club di football. Ora è più evidente e questo lavoro che sta facendo è fantastico".

Quanto vuole restare a Roma?

"Io lo voglio tanto perché mi piace molto il club e l'organizzazione che abbiamo. La città e i tifosi anche sono fantastici. Io voglio tanto rimanere a lungo".

Vuole fare un augurio di buona Pasqua ai tifosi della Roma?

"So che non è la Pasqua che avremmo voluto, ma in questo momento è importante che ci sia la salute e che le cose qui in Italia e a Roma migliorino. Dobbiamo passare questa Pasqua in salute e per quanto possibile con serenità e con speranza perché credo che a breve saremo di nuovo tutti insieme allo stadio a cantare l'inno che mi piace tanto. Non dobbiamo essere negativi, ma positivi. E' importante farlo per cambiare questa situazione. Buona Pasqua a tutti".

19.50 - Termina il collegamento con Fonseca