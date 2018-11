LIVE TMW - Frosinone, Longo: "A Pinamonti chiedono i gol. Apprezzo l'umiltà"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Federico Gaetano

Pinamonti le è piaciuto? - "Si è impegnato, non ha potuto beneficiare di molte palle pulite, ma da noi sta ritagliandosi il suo spazio. Mi piace la sua predispozione in allenamento. Certo, prima non gli chiedevano i gol e per questo il difficile per lui arriva adesso"

Si aspetta di lottare con quattro o cinque squadre per la salvezza? - "Il campionato si è livellato verso l'altro, questo permette e in qualche modo costringe a prepararsi costantemente"

Cosa manca per fare il salto di qualità? - "Il salto questa squadra lo ha già fatto. Il miglioramento non può che essere quotidiano e, in questo senso, nei miei giocatori lo vedo eccome"

C'è il rischio che la squadra accusi il ko? - "Non perderemo la nostra fiducia, conosciamo bene il nostro percorso che deve portare alla salvezza. Venivano da una striscia positiva, ora continuiamo con la nostra crescita. Nonostante la sconfitta, manteniamo l'autostima viste certe giocate che contro un avversario da vertice, e non solo in Italia, comunque siamo riusciti a fare"

Come ha visto Ghiglione e Campbell? - "Benissimo, ha mostrato personalità. Il suo è stato un ottimo ingresso. Joel non era brillantissimo contro De Vrij e Skriniar che più di due giocatori sembrano due robot"

Perché la scelta di Crisetig? - "Abbiamo sviluppato buone trame, aprendo sugli esterni come doveva essere fatto. Poi il nostro modulo ci consentiva equilibrio. Crisetig e non Maiello per una questione di diffida. Devo pensare anche alle prossime partite, diverse rispetto a quella di stasera"

Certe situazioni stasera erano evitabili? - "L'Inter non poteva sbagliare e di fatti non ha sbagliato vista la brutta sconfitta di Bergamo e la settimana importante che la attende. Noi per un'ora abbiamo giocato con coraggio contro una squadra come l'Inter. Mi tengo quell'ora di gioco"

23.02 - Iniziata la conferenza stampa

22.42 - Interrotta la striscia positiva per il Frosinone che a San Siro, con un'Inter onestamente troppo superiore, poteva fare poco nonostante un paio di occasioni per segnare. A breve il tecnico dei ciociari, Moreno Longo, risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello stadio San Siro. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com