LIVE TMW - Frosinone, Longo: "Abbiamo sbagliato tutto, c'è poco da analizzare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

17:56 - Le scelte della società in vista della prossima sessione di calciomercato? Nel confronto con Stirpe si parlerà anche di questo?

"Di riunioni ne abbiamo fatte diverse. La società sa quali sono le mie idee. Non si parla di liste o altro; qui si parla del bene del Frosinone Calcio. L'unico che non è responsabile di questa situazione di crisi, e ci tengo a ribadirlo, è il presidente Maurizio Stirpe".

17:52 - Cosa vuoi dire ai tifosi che hanno fischiato te e ai ragazzi?

"Chiedo scusa. Fa male vedere una squadra che non esprime la propria voglia di lottare. Capisco i tifosi che sono arrabbiati. Non mi è piaciuto, però, sentire "tanto già lo so, che l'anno prossimo gioco di sabato". Questo coro non fa parte della cultura di questa terra. Qui mi hanno sempre insegnato a lottare e a non mollare. I ragazzi vanno spinti ed esortati".

17:50 - E' stato fatto qualche passo indietro rispetto alle scorse settimane?

"E' innegabile, ma vedo parlare il Chievo che sogna di salvarsi, perchè non possiamo farlo noi? Di impossibile non c'è nulla. L'importante è che i ragazzi non si scoraggino".

17:49 - Ha parlato con il presidente Stirpe?

"Ancora non mi sono confrontato con lui, sono sincero. Immagino che nelle prossime ore ci confronteremo. Io di certo non mollo. Non mollo una barca che sta affondando; fischi o critiche non mi mettono paura. Poi naturalmente decide la società".

17:47 - Hai provato a cambiare la squadra nella ripresa, cambiando anche modulo. Ma la musica non è cambiata.

"Mi prendo le mie responsabilità, anche perchè abbiamo fatto una brutta figura davanti i nostri tifosi. I ragazzi erano giù, anche perchè in settimana avevano lavorato bene. Forse non sono stato bravo a fornire certi stimoli ai miei ragazzi".

17:46 - Un brutto Frosinone questo pomeriggio.

"Assolutamente, abbiamo sbagliato molto. C'è poco da analizzare quando sei carente su qualsiasi aspetto".

17:45 - Lettori di TMW buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del tecnico del Frosinone, Moreno Longo, dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo.