LIVE TMW - Frosinone, Longo: "La squadra è viva, siamo in crescita"

15:07 - Termina in questo istante la conferenza stampa del tecnico del Frosinone, Moreno Longo.

15:05 - Sono due punti persi? La squadra rimarrà in ritiro a Roma?

"Assolutamente. Ritiro? Non ho ancora parlato con il presidente, sono venuto direttamente da voi dopo esser stato negli spogliatoi".

15:01 - Perchè Vloet e non uno come Soddimo e Cassata?

"Abbiamo preferito creare densità dove loro fanno partire la manovra offensiva. Prima del tre a tre non avevamo avuto segnali negativi, anzi stavamo tenendo bene il campo".

14:57 - Come si esce da questo tunnel?

"Quando si è in queste situazioni, alcune componenti diventano anche mentali. Nelle difficoltà viene fuori anche un po' di scoramento. Questi ragazzi, prima di essere calciatori sono anche uomini. A me è piaciuto l'atteggiamento della squadra di non voler rimanere sull'1-2. Abbiamo sempre cercato di fare qualcosa. Nelle ultime cinque partite siamo cresciuti, anche se sappiamo che non basta ancora".

14:53 - Peccato per il risultato, no?

"Assolutamente. Ci eravamo costruiti una vittoria che sarebbe stata fondamentale. La squadra comunque è viva, e anche oggi lo abbiamo dimostrato. E' un punto che ci prendiamo, anche perchè sapevamo di affrontare una squadra che ha qualità. Non mi è piaciuta la gestione dopo il tre a due. Dovevamo continuare ad essere "elettrici". Peccato anche per il canonico gol al rientro dagli spogliatoi nel secondo tempo. Le occasioni migliori, comunque, anche dopo il tre a tre le abbiamo avute noi. C'è rammarico".

14:52 - Ecco il tecnico giallazzurro.

14:45 - Dalla sala stampa dello stadio "Benito Stirpe" siamo in attesa del tecnico del Frosinone, Moreno Longo dopo il pareggio interno contro l'Empoli.