LIVE TMW - Genoa, Ballardini in sala stampa: "Stagione straordinaria"

Fonte: Dall'inviato al "Ferraris" di Genova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Successo casalingo per il Genoa. Il team di Davide Ballardini ha battuto 3-1 il Verona avvicinandosi in maniera tangibile alla salvezza aritmetica. Fra pochi istanti il mister rossoblu parlerà in conferenza stampa dal "Ferraris". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Ci siamo?

"Stasera abbiamo fatto una bella partita contro una squadra con giocatori di valori. E' un segnale forte di serietà, di determinazione e di voler cambiare le cose e portarle a proprio vantaggio. Adesso, probabilmente, si chiariranno quegli aspetti. Se la proprietà è contenta e convinta di continuare con me e io sono convinto di fare un buon lavoro non ci saranno problemi".

Ha avuto qualche colloquio con Preziosi?

"Se il presidente ha già deciso, confronti non ne servono. Io vorrei sottolineare la stagione straordinaria. Perchè difficoltà straordinarie sono state superate con serietà, impegno e anche qualità di ognuno più che straordinarie. Bisogna considerare che c'erano difficoltà, c'è poca memoria. Noi eravamo arrivati qua con il Genoa a sei punti e penultimo. C'era un calendario terribile con un Crotone col doppio dei tuoi punti, poi avevi Roma e Verona. Poteva essere un tracollo e invece hai fatto un'impresa straordinaria".

Guardando la cavalcata cosa ti viene in mente?

"Pensi che insieme a questi ragazzi, che hanno sofferto molto e con cui ci siamo legati molto, si è pensato di andare oltre il proprio ego. Ed è venuta fuori questa impresa".

Qual è il segreto?

"Il segreto c'è. Ma non si svela (ride ndr). No, non c'è nessun segreto. Ci sono gli uomini, le idee e il talento".

Cofie e Pandev?

"Sono due ragazzi che, per motivi diversi, sono stati esempio per tutti. Cofie è stato perfetto fuori dal campo, in campo. Ha sofferto in silenzio perchè giocava poco ma lui si allenava e anche meglio per mandare messaggi ai compagni e all'allenatore. Pandev ha dato un esempio con la sua classe e la sua generosità che nessuno può fare meglio di lui".

Mercato di gennaio che ha portato frutti importanti?

"Sono stati bravissimi perchè sono entrati in uno spogliatoio giusto, quindi i ragazzi sono stati messi nelle condizioni migliori. Sia Bessa che Medeiros hanno trovato terreno fertile e loro hanno espresso il loro talento".