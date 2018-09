LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "La Lazio si affronta con personalità"

Fonte: Inviato a Pegli

Impegno in trasferta per il Genoa. La truppa rossoblu scenderà in campo domani pomeriggio all'Olimpico di Roma contro la Lazio, reduce dal successo di misura in Europa League contro l'Apollon Limassol. Fra pochi istanti il tecnico Davide Ballardini parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

10.01 - Inizia la conferenza stampa.

Che partita si aspetta domani contro la Lazio?

"La Lazio è una squadra che da un po' di anni è molto chiara nella gestione. Ha giocatori di grande esperienza e qualità. E' una squadra che è sempre in controllo della partita e quando ti attacca lo fa con molta qualità. La Lazio è una squadra difficile da incontrare con giocatori di grande personalità e qualità".

Mazzitelli-Hiljemark coppia di centrocampo riproponibile?

"Ci siamo trovati meglio quando abbiamo abbassato Bessa regista all'altezza delle mezzali. Valutiamo alcuni giocatori che in settimana hanno avuto qualche fastidio".

Bessa soluzione dal primo minuto?

"Bessa sa fare tutto. Siamo ben contenti che sia con noi".

Come procede Sandro?

"Ieri ha riposato da programma. E valutiamo oggi. Se le sensazioni sono buoni, Sandro potrà essere convocato".

Quadro degli acciaccati.

"Pandev ha avuto un fastidio alla schiena, ieri si è allenato e oggi si allena. Lopez, Lapadula e Favilli sono out. Sandro oggi si allena e Romero ha fatto una settimana con la squadra. Kouamé, neo papà, è rientrato mercoledì mattina".

Fronte formazione peserà anche il turno infrasettimanale?

"Pensiamo a domani e poi dopo penseremo alle altre partite".

Come si affronta questa Lazio?

"Conosciamo bene le loro qualità e la loro forza. Si affronta con molta personalità perchè non puoi giocare con la Lazio e non essere squadra o non esser convinto di poter fare una buona partita".

Come ha vissuto la settimana Marchetti che sarà per la prima volta da ex all'Olimpico?

"Marchetti è sempre di quell'agitato sano, bello carico. Questo è Marchetti ma perchè è lui che è fatto così. Poi penso che lui debba fare la sua partita senza dimostrare niente a nessuno. Deve lavorare ed esaltare le sue qualità".

La prestazione con il Bologna ti ha ridato le sensazioni di squadra che avete un po' perso a Reggio Emilia?

"I dati dicono il contrario. Noi a Reggio Emilia si è fatta una gran partita, vedendo i dati. La realtà sapete bene quel che dice. Contro il Bologna siamo stati molto seri, molto generosi, si è sofferto. Il Bologna è una squadra, per me, che ha valori importanti. Ha una società e delle ambizioni. Aver giocato, aver fatto fatica e aver ottenuto un risultato importante contro una squadra che aveva bisogno di far risultato è un gran merito. Col Bologna sei stato meno bello rispetto al Sassuolo ma sei stato dentro la partita e con le prerogative che sono nostre abbiamo ottenuto il risultato".

Come ha visto Gunter?

"Gunter ho la sensazione che sia un giocatore forte. Ha personalità, è un giocatore interessante. Penso possa ricoprire diversi ruoli, penso sia un giocatore interessante".

10.11 - Termina la conferenza stampa.