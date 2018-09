LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Per il Frosinone il campionato inizia domani"

Fonte: Inviato a Pegli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa è pronto a tornare in campo. I rossoblu scenderanno in campo domani pomeriggio, calcio d'inizio alle 15, a Frosinone per cercare di invertire un ruolino di marcia negativo in trasferta. Lontano dal "Ferraris" sono infatti due le sconfitte ottenuta in stagione con ben nove reti incassate. In vista della gara dello "Stirpe" il tecnico Davide Ballardini interverrà alle 11.45 in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

11.52 - Inizia la conferenza stampa.

Come ci si arriva alla gara di Frosinone?

"Abbiamo fatto una bella partita e adesso bisogna che ci ricarichiamo perchè andremo a giocare contro una squadra fortemente carica, piena di rabbia, di voglia. Il Frosinone è una società molto seria che vuole fare molto bene, hanno acquistato giocatori con tanti campionato di A alle spalle. Tutte queste sono difficoltà forti da superare".

Temi un po' l'ambiente?

"L'ambiente farà il suo dovere. Temo le motivazioni elevatissime del Frosinone".

Arbitro esordiente per la sfida. Ci vorrà tutto?

"Ci vorrà attenzione, ci vorrà corsa, ci vorrà il gioco. Nelle trasferte che abbiamo affrontato, questa sarà la trasferta più delicata".

Cambierà qualcosa per quanto riguarda la formazione?

"Abbiamo fatto due partite in tre giorni, questa è la terza in sette giorni".

TMW: quanto sarà importante non avere i cali di tensioni avuti in trasferta?

"Fondamentale, qui c'è poco da dire. Il Frosinone nelle cinque gare che ha fatte, ha incontrato Juve, Lazio, Roma, col Bologna se l'è giocata. Forse hanno magari sbagliato la partita in casa con la Sampdoria. Per il Frosinone il campionato inizia domani e loro ce la metteranno tutta e se noi non ce la mettiamo tutta soccombi contro tutti".

Per il portiere hai già deciso?

"Vediamo, abbiamo già deciso".

Gli indisponibili?

"Non c'è Rolon, che ha sentito un fastidio muscolare, poi ci sono Lisandro Lopez e Lapadula che non sono fra i convocati. Romero invece andrà a fare una partita con la Primavera".

Veloso si sta allenando con voi?

"Lui intanto è libero. Questo è un ambiente che conosce, noi conosciamo lui. E' un ragazzo serio, ha qualità e quindi è qui, si allena, si prepara perchè magari c'è la possibilità per lui di prepararsi per avere una possibilità. Che sia qui o sia da un'altra parte si vedrà in un secondo momento. L'idea sua è di rimettersi apposto per essere pronto ma non sono stati fatti altri ragionamenti".

State crescendo dal punto di vista del gioco.

"Dal punto di vista del gioco c'è stato un crescendo, a parte la gara con la Lazio dove abbiamo fatto poco bene tutti. E' un dato importante perchè segnala la crescita della squadra. E' un segnale forte perchè creiamo situazioni pericolose. Dall'altra parte bisogna che, come squadra, siamo più attenti, equilibrati e compatti nella riconquista della palla".

Le voci che ci sono attorno a Piatek?

"Se vuole diventare così bravo deve convivere con tutto questo. Lui si allena bene, è molto serio. Non credo ci sia questo tipo di difficoltà però lo vedremo. Siamo all'inizio. Piatek non ha ancora fatto niente. Ha fatto tanto però nulla rispetto a quanto può fare da qui in avanti".

Pandev come sta?

"Mercoledì ho sbagliato perchè quando togli Pandev la qualità del gioco cala. Noi abbiamo proprio pensato in quel momento di gestire meglio la partita con un centrocampista in più e preservare lui perchè dopo tre giorni c'è un'altra partita da fare. Lui sta bene".

12.06 - Termina la conferenza stampa.