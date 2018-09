LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Ritrovare il gusto di essere compatti e umili"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio, il Genoa è chiamato alla reazione davanti al pubblico amico. Domani sera i rossoblu ospiteranno il Chievo nel turno infrasettimanale di campionato. Fra pochi istanti mister Davide Ballardini presenterà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli il match del "Ferraris". Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

14.34 - Inizia la conferenza stampa.

Squadra un po' imborghesita?

"Questa squadra è stata rinforzata davanti. Difesa e centrocampo devono dimostrare. Abbiamo sei punti, due vittorie e due sconfitte. Abbiamo subito cinque gol a Reggio Emilia dove siamo stati leggeri e superficiali. Poi quattro gol a Roma contro una squadra che sta bene. Dobbiamo essere più compatti".

La squadra.

"Il Genoa mi piace. Ci sono giocatori che mi piacciono molto. Dobbiamo ritrovare solidità e continuità come la scorsa stagione. Dobbiamo ritrovare umiltà e compattezza, attenzione giusta come lo scorso anno e non avere la supponenza mostrata ora".

Giuseppe Rossi positivo all’antidoping.

"Io sono certo di poche cose nella vita, ma una certezza che ho è che Rossi non abbia fatto uso di sostanze proibite".

Marchetti?

"E’ stato un anno fermo, ci vuole il suo tempo. E’ stato condizionato dall’infortunio in preparazione".

Cambi di formazione?

"A livello fisico vediamo oggi, mi riferisco Gunter, Sandro e Favilli. Sono dubbi. Ci sarà un cambiamento ma a livello tecnico".

La gara di Roma.

"Abbiamo incontrato una Lazio che se la gioca con le prime. Stanno bene, fisicamente sono straordinari. Dobbiamo ritrovare il gusto di essere compatti e umili. A Roma è mancata la sicurezza di non esser mai stata squadra".

Cambierà modulo?

"No. A quattro la difesa lo è sempre stata quando ti difendi. La prima stagione al Genoa giocavamo con la difesa a quattro poi sempre a tre".

Rolon?

"Dovrebbe avere a fianco giocatori più fisici e prestanti, come Sandro. Manca ancora un po’ per vederlo come vogliamo noi".

La corsia destra?

"Non è una maledizione, ma con una rosa di 28 giocatori ci sta cambiare. Hanno giocato Lazovic e Pereira. Spero di vedere anche Lakicevic".

Che gara sarà col Chievo?

"Il Chievo è una squadra seria che negli ultimi anni ha sofferto meno del Genoa. Sono chiari, umili e bravi nella scelta dei giocatori. Sanno che dovranno soffrire anche quest'anno".

14.51 - Termina la conferenza.