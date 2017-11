LIVE TMW - Genoa, Ballardini: "Tante difficoltà ma c'è voglia di lavorare"

Premere F5 per aggiornare la pagina.

Fonte: Dall'inviato a Genova

Cambio della guardia in casa Genoa. La sconfitta nel derby della Lanterna ha portato l'esonero di Ivan Juric. Al suo posto torna per la terza volta Davide Ballardini. Tra pochi istanti il tecnico ravennate verrà presentato alla stampa presso il centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

11.35 - Davide Ballardini entra nella sala stampa di Pegli accompagnato dal direttore generale Giorgio Perinetti.

11.37 - Inizia la conferenza stampa.

Inizia il direttore genere Perinetti.

"Mi sembra doveroso ringraziare mister Juric e il suo staff che ha condotto questa squadra e so quanto lo ha fatto con affetto e partecipazione. Abbiamo voluto voltare pagina ed è giusto affidare la conduzione tecnica a mister Ballardini. Non deve essere presentato ma dobbiamo dargli soltanto un benvenuto con stima e affetto. Quando abbiamo deciso di cambiare lo abbiamo fatto con una decisione unanime. Ballardini è stata l'unica persona a cui abbiamo pensato. I motivi sono la qualità del professionista, lo spessore della persona, la conoscenza di questa realtà e la partecipazione affettiva che questa realtà ha sempre dimostrato. Quindi pensiamo sia la persona più adatta ad avere un decisivo impatto".

11.41 - Prende la parola Davide Ballardini.

TMW: Le sue prime impressioni del suo terzo ritorno al Genoa.

"I giocatori li conosco penso siano giocatori interessanti. Le difficoltà sono tante, ma c'è molta voglia e molto entusiasmo di lavorare insieme a la convinzione di sapere che si può e si potrà fare un buon lavoro".

Come ha trovato cambiata la sede?

"Con piacere ho notato che c'è il ristorante, quindi possiamo rimanere qua dalla mattina alla sera con la squadra. Fare colazione e pranzare insieme. Le persone sono più o meno le stesse. Tante cose buone per affrontare le tante difficoltà. Siamo pronti".

La sua idea di gioco.

"La mia idea è proporre una buona idea di gioco e per farlo bisogna far giocare i ragazzi che siano più vicini alla mia idea di gioco. Credo che in questa rosa ci siano tanti aspetti buoni nei giocatori per fare un buon lavoro".

Il Genoa si salverà?

"E' facile dire si. Io ti dico che il Genoa ha tutte le caratteristiche umane e tecniche per salvarsi, sennò non sarei qua".

Potrà arrivare alla salvezza?

"Lo dirò fra un po' di tempo. I giocatori li conosco, diversi di loro li ho anche allenati. Ora la sensazione, e anche la convinzione, è che si possa fare un buon lavoro".

Allenare di più le gambe o la testa dei giocatori?

"Per me non si possono separare queste due cose. Ci sei con cuore, con la testa e con il tuo corpo. Io ho visto tutte le partite e credo che questi ragazzi abbiano cuore, generosità, testa e qualità. Sono buone basi per fare un buon lavoro".