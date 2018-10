LIVE TMW - Genoa, Juric: "Abbiamo le qualità per fare male a qualsiasi squadra"

Fonte: Inviato a Pegli

Ivan Juric è a caccia della prima vittoria sulla panchina del Genoa dopo i pareggi contro Juventus e Udinese. I rossoblu domani sera recupereranno la sfida contro il Milan valida per la prima giornata di campionato prevista per lo scorso 19 agosto ma rinviata per il crollo del viadotto Morandi. Alle 14 il tecnico croato parlerà in conferenza stampa per presentare il match di San Siro. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

14.06 - Inizia la conferenza stampa.

Domani, vista la classifica, è ancora di più una gara jolly?

"La classifica non è tanto importante in questo momento. La vogliamo affrontare con la giusta umiltà ma consapevoli di fargli male".

Domani ci sarà turnover in mezzo al campo?

"Devo vedere ancora oggi, ci alleniamo e vediamo".

TMW: il Milan si è rialzato dopo due sconfitte consecutive. Come si può fare male al Milan?

"E'' una squadra forte, per qualche partita hanno avuto un calo, ma contro la Samp ha fatto grande prestazione. Hanno cambiato modulo".

TMW: cosa portarsi dietro dalla gara con l'Udinese?

"Quasi tutto. La partita mi è piaciuta molto per 55 minuti, abbiamo fatto quanto preparato. Abbiamo avuto dieci minuti di calo in una gara ed è normale. La squadra poi in dieci è stata vista. C’è poco da rimproverare ma abbiamo fatto passi in avanti”.

Gunter al posto di Romero?

"Li provo oggi. Penso che ci sono pro e contro fra i sostituti, vediamo in allenamento oggi".

Eventuali cambiamenti dovuti al fatto delle gare ravvicinate?

"Devo pensare a giocatori che fanno più fatica a recuperare ma con l'Udinese mi hanno dato risposte positive".

Come si ferma la coppia Cutrone-Higuain?

"Sono bravi. Lavorano molto bene in coppia non solo individualmente. Sono devastanti, Cutrone usa più furbizia e Higuain più tecnica".

Come vede il Milan a livello psicologico?

"Hanno fatto molto bene. Per lunghi tratti hanno giocato bene. Al derby hanno fatto il giusto ma hanno perso all'ultimo minuto. Vedendo le prestazioni sono sempre state importanti".

Gattuso?

"Ci conosciamo. Mi fa piacere quando uno ha un'opinione positiva su di sé. Io devo dire che Gattuso ha sorpreso molto per come ha fatto giocare il Milan. Rispetto a quanto sapevamo di lui ha fatto passi in avanti".

Vede similitudini nel gioco delle due squadre?

"Nelle rispettive squadre fai sempre il meglio con le risorse che hai. Gattuso ha sorpreso tutti, non è solo aggressività ma gioca a calcio".

Come vede Mazzitelli? Come sta Veloso?

"Mazzitelli può fare entrambe i ruoli: mezzala e play. Veloso non ha giocato partite ma inizia a stare meglio".

Ci sono giocatori che possono crescere un po' come Bessa?

"C'è una base di lavoro molto interessante che passa attraverso la crescita individuale di tanti giocatori. Ci sono margini di miglioramento notevoli".

In attacco può esserci spazio per Pandev o Lapadula?

"Sinceramente devo vedere oggi anche Piatek e Kouamé, che hanno fatto bene come lavoro con l'Udinese".

Piatek?

"Ha fatto una prestazione molto importante a livello di gioco. Mi è piaciuto tanto ma è ovvio che un attaccante non può segnare tutte le partite. Però l'ho visto bene".

Quanto sarebbe importante vincere contro una grande squadre?

"Sarebbe eccezionale. Affrontare un calendario così non è facile però penso che abbiamo le qualità per fare male a qualsiasi squadra".

Come sta Favilli? E le condizioni degli altri infortunati?

"E' fuori, sta facendo recupero mentre Spolli continua nel suo recupero. C'è anche Marchetti infortunato".

14.18 - Termina la conferenza stampa.