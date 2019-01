LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Empoli agguerrito, Sanabria ha qualità"

Fonte: Inviato a Pegli

Secondo Monday night consecutivo per il Genoa. La squadra rossoblu, dopo la sconfitta interna contro il Milan, scenderà in campo lunedì alle 20.30 al "Castellani" contro l'Empoli di Beppe Iachini. Alle 13 è prevista la conferenza stampa di mister Cesare Prandelli dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.11 - Inizia la conferenza stampa.

TMW: lunedì c'è l'Empoli. Gara molto importante per la classifica.

"Una partita molto importante, non dobbiamo assolutamente sbagliare l'approccio ma anche la prestazione. Serve una prestazione convinta, la squadra è consapevole di trovare un avversario agguerrito e noi dobbiamo fare altrettanto".

TMW: fronte mercato, via Piatek, dentro Sanabria. Le chiedo come è stato l'impatto dell'attaccante.

"Finalmente con l'ufficialità di Piatek ci siamo levati i dubbi, si volta pagina. Nel calcio come nella vita si affronta la realtà. E' arrivato un ragazzo che quattro anni fa era considerato un talento mondiale, arriva da esperienze positive, stamattina si è presentato bene, ha molta voglia. Sa che deve conquistarsi il posto ma si lavora su una base di qualità".

Che giocatore è Sanabria?

"E' un giocatore che ha fatto intravvedere e non solo delle qualità straordinaria. Ha talento e ora deve dimostrare di essere consapevole delle sue qualità".

Dopo la gara con Milan ha detto che a Empoli il 99,9% della squadra sarà lo stesso. Lo 0,1% sarà Sanabria?

"In questo momento tolgo anche lo 0,1% perché non c'è il tesseramento. Se dovesse arrivare entro lunedì sarà importante averlo anche in panchina".

Le condizioni di Sturaro?

"Secondo me meno ne parliamo meglio è. Dobbiamo dargli la possibilità di recuperare senza pressioni. E' un giocatore maturo, consapevole che deve recuperare, ha grande motivazione. E' un giocatore che ci può veramente aiutare in questo momento".

Come sta Rolon e ci sarà emergenza a centrocampo?

"E' recuperato. Quindi non abbiamo la solita emergenza della settimana scorsa. Hiljemark deve sottoporsi ad un'altra operazione e colgo l'occasione per fargli un in bocca al lupo perchè è una persona straordinaria. Sandro è ancora infortunato e Mazzitelli ha ancora qualche problema".

Criscito lunedì ha parlato di lottare per non retrocedere.

"Dobbiamo lottare per non retrocedere e farlo partita per partita. I giocatori hanno l'anima per lottare, una sana paura fa bene. Devi avere consapevolezza però di lavorare di più".

Ehizibue?

"Mi son fatto l'idea che avevamo intravisto ungiocatore di una potenzialità straordinaria e che potrà fare qualcosa di importante. Io non voglio un giocatore con dubbi, chi viene a Genova deve avere la consapevolezza di indossare una maglia gloriosa, una maglia del club più antico d'Italia. In questo momento è confuso, non abbiamo forzato più di tanto ma io non voglio giocatori motivati, di più".

Cosa si aspetta dal mercato?

"In questi due giorni non parlo di mercato. Parlo di Empoli e di chi è arrivato. Gli operatori di mercato e il presidente sanno cosa fare e noi dobbiamo svolgere il nostro compito".

La crescita di Favilli?

"E' difficile dirlo. Ne abbiamo bisogno, il ragazzo può rispondere bene. Ha potenzialità, ma guardando i numeri non ha fatto tante partite. Deve giocare e trovare ritmo. Si sta allenando bene, ha trovato difficoltà a trovare spazio e ora se la gioca".

13.22 - Termina la conferenza stampa.