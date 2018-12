LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Roma ferita, all'Olimpico per fare la partita"

Fonte: Inviato a Pegli

Dopo il pareggio interno contro la Spal, ottenuto in dieci contro undici per quasi tutto il match, il Genoa è chiamato all'impegno in trasferta. I rossoblu scenderanno in campo domani sera contro la Roma. In vista della sfida dell'Olimpico, il tecnico Cesare Prandelli parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.02 - Inizia la conferenza stampa.

TMW: una settimana per lavorare col gruppo. Come ha visto i ragazzi?

"La squadra ha lavorato bene con una buona concentrazione, abbiamo cercato di modificare un po' la nostra situazione sulla costruzione del gioco".

TMW: si aspetta una Roma arrabbiata o ferita?

"Penso che sia ferita e penso voglia fare una partita per riappacificarsi con la gente. Per noi sarà determinante il nostro atteggiamento e la voglia di non essere la vittima predestinata ma di fare la partita".

TMW: come sta Gunter?

"Gunter, Mazzitelli e Lapadula. Loro non sono a disposizione".

Ci saranno cambi rispetto alla squadra vista con l'Imperia?

"A me piace fare un'amichevole a metà settimana per cercare di capire se le mie idee possono essere riproposte la domenica. A volte posso cambiarle, però dal punto di vista della formazione chi ha giocato nel primo e nel secondo tempo deve essere pronto sulle situazioni che stiamo provando".

La difesa alta aspetto su cui avete lavorato?

"La mia idea è cercare di essere più compatti e salire tutti assieme. Non mi piace la difesa troppo bassa perché basta un errore individuale per creare un pericolo".

La posizione di Bessa?

"E' un giocatore che ha qualità e una buona continuità. A volte è fin troppo generoso, lo vorrei vedere nelle zone più calde del gioco. Stiamo lavorando su questo".

Veloso e Sandro insieme?

"Veloso e Sandro sono due giocatori che hanno le stesse caratteristiche. La settimana scorsa avevamo una grande emergenza a centrocampo e abbiamo cercato di utilizzare Veloso in un ruolo non suo. In questo momento diciamo o uno o l'altro".

Il suo ritorno a Roma.

"Sono stato due mesi a Roma ma sono stati due mesi indimenticabili. Il dopo è stato molto significativo. Per me sono ricordi molto piacevoli".

Sarà una partita da dentro e fuori per la Roma. Per voi?

"Noi dobbiamo ricercare la prestazione, non subire. Poi è chiaro che ci saranno momenti in cui difenderemo e lo faremo in dieci. Poi però vorrei vedere una squadra con coraggio".

Cosa le piace della squadra dopo una settimana?

"Una settimana è sempre molto presto. L'ambiente che ho trovato è stato familiare, la fortuna del Genoa è che viviamo tutti in questo posto quindi tutti ci relazioniamo. Da un punto di vista della squadra, una settimana è pochissimo ma quelle due cose che ho provato le vedremo in campo".

3-5-2 schema più adatto?

"In questo momento sì, per una semplice ragione: hanno giocato da mesi con questo sistema. Il fatto di alzare gli esterni potrebbe essere l'inizio di un cambiamento".

Come sta fisicamente Sandro?

"Ho analizzato tutti i dati fisici e poi li ho confrontati con la memoria storica dei preparatori che lavorano da anni qui. Abbiamo visto che negli ultimi giorni c'è stato un netto miglioramento. Penso sia in una buona fase".

Rolon può trovare più spazi?

"A me è piaciuto molto nel secondo tempo con la Spal. E' un giocatore che ha gamba, un giocatore metodico e serio. Le persone serie che sanno quello che devono e non devono fare mi piacciono molto".

Quanto può essere importante Lazovic?

"Il ragionamento è semplice: gli esterni sono due giocatori che danno non solo equilibrio ma danno i punti di riferimento quando iniziano l'azione. E' chiaro che se rimaniamo su una linea difensiva a cinque facciamo fatica a costruire e diventiamo prevedibili. Mi auguro domani di vedere qualcosa che abbiamo fatto in allenamento".

13.14 - Termina la conferenza stampa.