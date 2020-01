LIVE TMW - Hellas, Juric: "Rrahmani resti concentrato. Serve spensieratezza"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

13.10 - Vigilia di campionato per l'Hellas Verona, che contro il Lecce proverà a difendere la propria imbattibilità in questo 2020. A poco più di ventiquattro ore dalla sfida contro i salentini, Ivan Juric incontrerà i giornalisti nella sala stampa del Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera del Garda. L'inizio della conferenza è previsto per le 13:30.

14.37 - Inizia la conferenza stampa.

Ha detto che domani sarà la partita più importante. Che dettaglio non deve mancare?

"Si dice sempre così di solito. Voglio la solita squadra, concentrata e spensierata, che giochi il suo calcio sapendo che se non sei al massimo rischi".

Questo Lecce può impensierirvi?

"Il Lecce qualche mese fa rispetto a noi era un'altra cosa. Certo che può impensierirci. Hanno fatto più punti in trasferta, ma anche in casa hanno fatto bene".

Giocherà Borini domani?

"Non lo so ancora".

Quanto conterebbe vincere domani?

"È importante mettere l'obiettivo dei quaranta punti, questo punteggio ti dà la garanzia della salvezza. Se fai uno o tre punti ti avvicini all'obiettivo".

Sta pensando anche alle prossime?

"No, da dopodomani ci penseremo".

Potrà cambiare la punta?

"Di Carmine ha fatto una grandissima partita, non è stato fortunato in zona gol ma ha fatto quello che doveva fare".

Manca una settimana alla fine del calciomercato.

"Non ci penso molto, spero che anche i giocatori siano concentrati. Rrahmani spero resti concentrato, ci sono altre situazioni, ma non vedo segnali strani. Sarebbe meglio dire che non vendiamo nessuno, ma non è il nostro caso".

Cosa vi aspettate in entrata?

"Possiamo migliorare due o tre situazioni, ma deve arrivare qualcuno che ci migliori".

Che Lecce ti aspetti?

"Hanno fatto una grande partita con l'Inter, non so se Liverani cambierà qualcosa tatticamente. Ci stiamo preparando sotto diversi aspetti".

Borini può fare la prima punta? Oppure pensa di utilizzarlo da trequartista?

"Può fare entrambi i ruoli, poi vediamo".

13.44 - Finisce la conferenza stampa.