LIVE TMW - Hernanes: "Milinkovic fortissimo. La Juve può vincere in Europa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mondiale, mercato, Inter, Lazio, Juventus e non solo. Ai microfoni di RMC Sport, Hernanes ha parlato a 360° di tutti gli argomenti più caldi del momento. Queste le sue parole: "Adesso sono in Italia in vacanza, sono atterrato a Torino e poi mi sono spostato a Roma".

Che ne pensa dell'ennesimo titolo della Juve?

"Hanno fatto la storia, una cosa incredibile. I bianconeri vogliono subito ripartire però, nel calcio il ciclo finisce e per questo è fondamentale mantenere alta la concentrazione con i vari campioni che vogliono continuare a vincere. Mi aspetto una Juve ancora più competitiva sia in Italia che in Champions League".

Pogba e Milinkovic possono essere i nomi giusti per vincere in Europa?

"Non penso che la Juve sia indietro rispetto alle big. Quest'anno ha vinto 3-1 al Bernabeu contro il Real, l'anno scorso ha perso solo in finale e per questo non credo che ci sia da colmare un gap. Detto questo Milinkovic è fantastico, ha fatto benissimo alla Lazio e sarebbe un grande rinforzo".

La Lazio farebbe bene a cederlo per fare cassa?

"Tutto dipende dagli obiettivi che ha la società, per questo non posso sapere se sarebbe giusto vendere il giocatore quest'anno".

Si parla tanto dello scambio Higuain-Icardi. Chi ci guadagnerebbe?

"Difficile dirlo. Icardi negli ultimi anni ha fatto cose incredibili, ha fatto una marea di gol, ma Higuain fa minimo 20 gol a stagione. Forse l'età è l'unica grande differenza, come qualità siamo allo stesso livello. Da dirigente non so cosa farei, ma come ho detto prima dipende dagli obiettivi di una società".

Cosa ne pensa di Douglas Costa?

"Per me è stata una sorpresa l'annata che ha fatto. Al Bayern aveva un ruolo importante ma alla Juve ha fatto benissimo, così come in Nazionale. Sono sorpreso dalla sua qualità e dalla sua velocità. Se continua così può fare grandi cose ancora".

Il Brasile può vincere il Mondiale?

"La qualità non manca. Insieme a Germania, Spagna, Francia e Argentina si giocherà il titolo. Certamente non sarà semplice: credo che i verdeoro arriveranno almeno in semifinale ma per vincere serve che le cose vadano perfettamente. Neymar? È il migliore, rispetto a 4 anni fa è migliorato ancora e se sarà al 100% sarà un sicuro protagonista".

Hanno fatto discutere le scelte di Sampaoli per l'Argentina. Dove può arrivare la Nazionale di Messi?

"Nel 2014 è arrivata in finale ma poteva anche vincere. L'ossatura è grosso modo la stessa, Messi è un extraterrestre e dico la stessa cosa che ho detto per il Brasile: l'Argentina come minimo arriverà in semifinale".

Cosa pensa di Alisson?

"Lo conosco ma ho visto poche partite visto che in Cina è dura seguire la Serie A. Me ne hanno parlato molto bene ma non posso dare un giudizio preciso".

Rafinha all'Inter ha fatto bene: cosa ne pensa?

"È un grandissimo giocatore, lo conosco da tempo. Ha dato un contributo importante all'Inter, adesso vedremo se resterà o meno in nerazzurro. Starebbe bene sia a Milano che in Serie A e per il club sarebbe importante trattenerlo".

Si immaginava Buffon con un'altra maglia?

"Ho avuto la fortuna di giocare con lui e Rogerio Ceni, i due portieri più forti. Gigi come carisma, carattere e leader è incredibile e per lui sarà un'esperienza importante anche quella di Parigi. Potrà giocare la Champions un'altra volta e sarà un piacere vederlo giocare ancora".

Qual è la qualità migliore di Allegri?

"È bravissimo a gestire il gruppo e anche tatticamente è tra i migliori. Stiamo parlando di un grandissimo allenatore sotto tutti i punti di vista".

Si aspettava di vedere un Simone Inzaghi così bravo in panchina?

"È stata una bellissima sorpresa, se lo merita e sono contento per lui".

In passato è stato vicino al Barcellona?

"Sì, c'era la possibilità e parlai anche con un intermediario ma alla fine le cose non sono andate bene".