LIVE TMW - Il giorno di Italia-Argentina: a Manchester l'esordio del ct Di Biagio

11.30 - ITALIA, LA PROBABILE FORMAZIONE - Tra le certezze di Di Biagio c'è sicuramente il sistema di gioco: nel 4-3-3 su cui il ct azzurro sta lavorando da giorni, il regista titolare sarà Jorginho, ovvero il playmaker della squadra che meglio di tutte interpreta questo sistema tattico. Al suo fianco - come mezzala sinistra - ci sarà Verratti, mentre per completare il reparto Parolo è favorito su Pellegrini. In avanti tridente con Candreva a destra, Immobile in mezzo e Insigne, che ha smaltito l'attacco influenzale. I problemi principali per Di Biagio sono in difesa, reparto nel quale il nuovo Ct ha dovuto rinunciare a Chiellini, Romagnoli e Caldara. In mezzo al fianco di Bonucci confermato Rugani, nonostante Ogbonna sia stato a lungo provato negli scorsi giorni. A destra spazio a Florenzi, a sinistra Spinazzola più di Darmian.

Questi gli 11 di Di Biagio (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; parolo, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Candreva.

11.08 - I PRECEDENTI - Sarà la 15esima sfida tra gli Azzurri (al 14° posto nel ranking Fifa) e l'Albiceleste (quarta), decima gara amichevole con l’ultimo precedente che risale al 14 agosto 2013 con il successo dell’Argentina 2-1 a Roma grazie ai gol di Higuain e Banega (per l'Italia a segno Insigne). Complessivamente, nei nove precedenti in amichevole l'Italia ha vinto quattro volte, tre successi per l’Argentina e due pareggi. Cinque, invece, i precedenti ai Mondiali con gli azzurri vincenti 1-0 nel 1978 e 2-1 nel 1982. Tre i pareggi: 1-1 nel 1974, nel 1986 e nel 1990, quest'ultimo amaro con la successiva vittoria ai calci di rigore 4-3 della Seleccion che eliminò l’Italia nella semifinale del Mondiale giocata in casa, allo stadio San Paolo di Napoli.

11.00 - Dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia, l'Italia riparte stasera all'Etihad Stadium di Manchester (ore 20,45) con l'amichevole contro l'Argentina di Messi e Higuain. Nella casa del City di Guardiola, l'esordio da commissario tecnico dell'Italia di Gigi Di Biagio, selezionatore ad interim ma legittimamente in cerca di conferma. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb con la marcia di avvicinamento a Italia-Argentina!