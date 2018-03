LIVE TMW - Il giorno di Italia-Argentina: Messi out. Chiesa e Jorginho dal 1°

Premi F5 per aggiornare la pagina!

Fonte: Con la collaborazione dell'inviato a Manchester, Andrea Losapio

20:15 - Termina qui il live di avvicinamento ad Argentina-Italia. Nel ricordarvi che potrete seguire la nostra diretta testuale cliccando sul link in fondo all'articolo, vi auguriamo una serena serata.

20:02 - Sono ufficiali le formazioni di Italia e Argentina, che si affronteranno tra poco in amichevole a Manchester. Ecco le scelte di Sampaoli e Di Biagio.

Italia (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Parolo, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Argentina (4-2-3-1): Caballero; Bustos, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Paredes, Biglia; Lanzini, Lo Celso, Di Maria, Higuain.

18.41 - Prima del fischio d'inizio di Argentina-Italia sarà osservato un minuto si silenzio per ricordare Davide Astori, ma anche René Houseman, attaccante campione del mondo con la Seleccion nel 1978.

16.11 - OUT MESSI, DENTRO LO CELSO - Aggiornamenti sulla formazione dell'Argentina direttamente dal Clarin. Confermata l'assenza di Messi (fastidio muscolare), al suo posto chance per Lo Celso, che andrà a comporre la trequarti d'attacco sudamericana con Di Maria e Lanzini alle spalle di Higuain. A centrocampo dal 1' il duo Paredes e Biglia nel 4-2-3-1 del ct Sampaoli.

15.40 - NUMERI E CURIOSITÀ - Italia-Argentina, mai una partita come le altre. Questi alcuni numeri, curiosità e statistiche delle precedenti sfide tra le due selezioni in vista dell’amichevole di questa sera:



#ArgentinaItalia 🇦🇷🇮🇹, i #numeri dei precedenti ➡️⚽️ 📊 Le statistiche delle precedenti sfide tra le due selezioni in vista dell’amichevole di #Manchester, in programma venerdì 23 marzo alle ore 20.45.#Azzurri #VivoAzzurro #ArgIta pic.twitter.com/1nVth896rV — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 23 marzo 2018

15.20 - SORPRESA CRISTANTE - Ultimissime di formazione sull'Italia direttamente da Sky Sport. Rispetto alle ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe Cristante il favorito per partire dal 1' questa sera nella sfida amichevole contro l'Argentina. A lasciargli spazio sarà Jorginho, con Verratti spostato in cabina di regia. Questa la probabile formazione: (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Parolo, Verratti, Cristante; Candreva, Immobile, Insigne.

15.00 - SAMPAOLI SU ICARDI - Mauro Icardi e l'Argentina, un amore per il momento non ancora sbocciato. Del capitano dell'Inter ha così parlato il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli: "Non lo escludo in vista del Mondiale. Mi inorgoglisce il fatto che sia argentino, ma fra un club e la Nazionale c'è grande differenza. Siamo allenatori, dobbiamo prendere decisioni e il tempo nella Nazionale, anche per adattarsi, non è molto".

14.33 - ITALIA-ARGENTINA FUORI DAL CAMPO - E' in programma stasera l'amichevole tra Italia e Argentina a Manchester. Ieri, intanto, a Napoli è andato in scena un incontro tra il sindaco partenopeo Luigi De Magistris e il Ministro del turismo argentino Gustavo Santos, in città per la 'Borsa del turismo mediterraneo'. “Il calcio ha sempre unito Italia e Argentina. Pensate che nove elementi su 11 della nostra nazionale hanno sangue italiano. Anche questo deve spingerci a cooperare sempre di più e a instaurare un gemellaggio tra due paesi tanto lontani eppure cosi vicini”, ha detto Santos.

14.00 - PADRONE DI CASA - Nell'Argentina questa sera scenderà in campo dal 1' anche Nicolas Otamendi, difensore del Manchester City che avrà l'opportunità di giocare davanti al pubblico dell'Etihad, stadio della squadra di Guardiola. Questo il messaggio del giocatore:



13.32 - MESSI VERSO IL FORFAIT - Leo Messi out per la sfida di stasera dell'Argentina contro l'Italia. La "quasi" certezza arriva da Tyc Sports che spiega come il fastidio muscolare della Pulce abbia consigliato massima prudenza al ct Sampaoli, che nelle ultime ore ne ha parlato anche con la dirigenza del Barcellona. Per questo, secondo l'emittente, Messi salterà sia la sfida di stasera contro l'Italia che quella di martedì contro la Spagna.

13.27 - DEDICA SPECIALE - Una maglia speciale per l'Italia in occasione dell'amichevole di Manchester contro l'Argentina: una maglia speciale per ricordare Davide Astori. Gli Azzurri, infatti, scenderanno in campo in divisa bianca con la scritta "Davide sempre con noi" e il numero 13 posti sotto lo stemma. In occasione delle due amichevoli i giocatori della Nazionale hanno inoltre deciso di lasciare libero il numero 13. Questo il tweet con le immagini:



12.31 - ULTIMA GARA - Sarà Martin Atkinson a dirigere la gara amichevole tra Italia e Argentina, in programma questa sera all'Etihad Stadium di Manchester (previsti 25mila spettatori). Per il fischietto di Bradford, classe 1971, sarà l'ultima partita internazionale. Atkinson proseguirà invece a dirigere le gare di Premier League.

12.17 - MESSI IN DUBBIO - L'amichevole di lusso con l'Argentina rischia di perdere il protagonista più atteso, Leo Messi. Come riferito dal quotidiano argentino Olè, infatti, la Pulce nelle ultime ore ha accusato un leggero affaticamento muscolare agli adduttori: nulla di grave, ma il c.t. Sampaoli potrebbe scegliere di evitare inutili rischi e dunque tenerlo a riposo per la partita amichevole di stasera con l'Italia. Nel caso in cui dovesse essere risparmiato il giocatore del Barcellona - che il prossimo 4 aprile sarà impegnato con la Roma in Champions -, il favorito a prendere il posto di Leo è l'ex centrocampista dell'Inter Ever Banega.

11.59 - - I PROTAGONISTI - Protagonisti in campo e fuori, il ct Di Biagio e Buffon nelle ultime ore hanno presentato la sfida contro l'Argentina. "Non sono qui per fare passerella, ma per essere utile", le parole del capitano azzurro.



11.45 - ARGENTINA, LA PROBABILE FORMAZIONE - Contro l'Italia idee abbastanza chiare per Sampaoli: in porta ancora in ballottaggio Romero e Caballero, mentre centrali confermati Otamendi e Fazio, entrambi protagonisti in stagione con City e Roma. A sinistra, nel 4-3-3 dell'Albiceleste, giocherà Tagliafico, mentre a destra Mercado è favorito su Bustos. In regia spazio al milanista Lucas Biglia, mentre ai suoi fianchi agiranno Lanzini e l'ex Roma Paredes. In avanti il trio dei fenomeni: insieme a Messi, dovrebbero completare il reparto offensivo Di Maria e Higuain.

Questi gli 11 di Sampaoli (4-3-3): Romero; Mercado, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Lanzini, Biglia, Paredes; Messi, Higuain, Di Maria.

11.30 - ITALIA, LA PROBABILE FORMAZIONE - Tra le certezze di Di Biagio c'è sicuramente il sistema di gioco: nel 4-3-3 su cui il ct azzurro sta lavorando da giorni, il regista titolare sarà Jorginho, ovvero il playmaker della squadra che meglio di tutte interpreta questo sistema tattico. Al suo fianco - come mezzala sinistra - ci sarà Verratti, mentre per completare il reparto Parolo è favorito su Pellegrini. In avanti tridente con Candreva a destra, Immobile in mezzo e Insigne, che ha smaltito l'attacco influenzale. I problemi principali per Di Biagio sono in difesa, reparto nel quale il nuovo Ct ha dovuto rinunciare a Chiellini, Romagnoli e Caldara. In mezzo al fianco di Bonucci confermato Rugani, nonostante Ogbonna sia stato a lungo provato negli scorsi giorni. A destra spazio a Florenzi, a sinistra Spinazzola più di Darmian.

Questi gli 11 di Di Biagio (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; parolo, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Candreva.

11.08 - I PRECEDENTI - Sarà la 15esima sfida tra gli Azzurri (al 14° posto nel ranking Fifa) e l'Albiceleste (quarta), decima gara amichevole con l’ultimo precedente che risale al 14 agosto 2013 con il successo dell’Argentina 2-1 a Roma grazie ai gol di Higuain e Banega (per l'Italia a segno Insigne). Complessivamente, nei nove precedenti in amichevole l'Italia ha vinto quattro volte, tre successi per l’Argentina e due pareggi. Cinque, invece, i precedenti ai Mondiali con gli azzurri vincenti 1-0 nel 1978 e 2-1 nel 1982. Tre i pareggi: 1-1 nel 1974, nel 1986 e nel 1990, quest'ultimo amaro con la successiva vittoria ai calci di rigore 4-3 della Seleccion che eliminò l’Italia nella semifinale del Mondiale giocata in casa, allo stadio San Paolo di Napoli.

11.00 - Dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia, l'Italia riparte stasera all'Etihad Stadium di Manchester (ore 20,45) con l'amichevole contro l'Argentina di Messi e Higuain. Nella casa del City di Guardiola, l'esordio da commissario tecnico dell'Italia di Gigi Di Biagio, selezionatore ad interim ma legittimamente in cerca di conferma. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb con la marcia di avvicinamento a Italia-Argentina!