LIVE TMW - Il Parma torna italiano, Ferrari: "Il nostro rientro non era previsto"

12.58 - Conclude la conferenza lo stesso Marco Ferrari: "Appena avremo novità rispetto all'aumento di capitale e alle nuove cariche ve le faremo sapere un minuto dopo la firma, come abbiamo sempre fatto. Non ci piace parlare prima dei fatti nero su bianco, la conferenza di oggi ad esempio è stata indetta dopo aver depositato i contratti alla Camera di Commercio. Se dovrò dare una mano la darò volentieri, ma non credo ce ne sarà bisogno e mi sono bastati i due anni da vicepresidente (ride ndr). Abbiamo esercitato un nostro diritto e siamo assolutamente tranquilli e sereni in vista del futuro".

Torna a parlare Marco Ferrari: "Credo che in questi anni i tifosi del Parma abbiano imparato a conoscerci, non era nei nostri programmi ne nelle nostre intenzioni tornare alla maggioranza, ma alla luce della situazione che si era creata abbiamo ritenuto fosse nostra responsabilità intervenire a tutela del club. Voglio ringraziare i nostri soci di Nuovo Inizio, che hanno condiviso all'unanimità questa decisione. Non è il nostro mestiere e non ci consideriamo "imprenditori calcistici", quindi la ricerca di un socio di maggioranza nel lungo periodo. rimane assolutamente nella nostra agenda. Allo stesso tempo non abbiamo alcuna scadenza o pressione nel breve termine, potendoci permettere di fare le scelte strategiche più opportune nell'interesse della squadra che amiamo e del suo sviluppo".

Interviene poi Pietro Pizzarotti: "Abbiamo la fortuna di poter contare su un gruppo di assoluta eccellenza, con cui nel tempo si è instaurato un rapporto di grande e reciproca fiducia. Sia per la parte sportiva che per la parte aziendale, quindi c'è assoluta serenità rispetto al nuovo scenario, sia dal punto di vista della proprietà che soprattutto da parte dello stesso gruppo di lavoro a cui ovviamente è stato già anticipato il nuovo assetto".

Prende la parola Giacomo Malmesi: "L'accordo sottoscritto con il precedente socio di maggioranza prevedeva appunto l'autorizzazione a riacquistare il 30% delle quote per tutelare gli interessi del Parma Calcio, quindi la partecipazione azionaria da noi detenuta è tornata ad essere al 60%. E' intenzione di Nuovo Inizio nelle forme e nei tempi necessari, proporre a breve termine un rafforzamento del capitale. Parallelamente verranno proposte le rappresentanze degli organi sociali. Ci servirà quindi qualche settimana per l'assetto definitivo".

Prosegue così l'ex vicepresidente del club, uno degli imprenditori che sono tornati in sella al club dopo il rimpasto così spiegato: "Nuovo Inizio era partito con l'idea di riportare l'entusiasmo nel calcio a Parma, dopo aver ceduto una parte delle quote a Lizhang, profilo di alto livello nell'imprenditoria internazionale, ci siamo accorti che, probabilmente anche per via delle politiche estere cinesi, ci sono stati problemi e abbiamo preso atto di uno scenario differente rispetto alle premesse iniziali, così Nuovo Inizio ha deciso di tornare alla maggioranza delle quote come già previsto dal contratto. Abbiamo concesso numerose possibilità e dilazioni rispetto alle pattuizioni originarie, ma alla fine abbiamo dovuto prendere atto di una situazione che non poteva essere dilatata ulteriormente".

12.33 - Ora è ufficiale: il Parma torna italiano, lo ha annunciato Marco Ferrari, membro di Nuovo Inizio (componente della società che comprende i sette fondatori di Parma Calcio 1913, ndr) nella conferenza stampa di oggi a Collecchio: "Buongiorno a tutti, la conferenza è stata indetta per comunicare con molta chiarezza che Nuovo Inizio ha completato in mattinata le pratiche per rientrare in possesso del 60% del Parma Calcio, il 30 % resterà a Lizhang", le prime dichiarazioni raccolte dall'inviato di ParmaLive.com.