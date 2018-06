LIVE TMW - Inter, è il giorno delle visite di Nainggolan: "Sono felice"

Fonte: Lorenzo Di Benedetto. Dal nostro inviato a Milano, Alessandro Rimi

Arrivato ieri a Milano tra gli abbracci e l'esultanza dei tifosi dell'Inter, oggi Radja Nainggolan effettuerà le visite mediche alle 09:30 con il club nerazzurro. Più tardi attesa l'idoneità, poi alle 13:00 circa in sede per la firma e per l'ufficialità dell'affare. Segui tutti gli aggiornamenti su Tuttomercatoweb.com.

10.52 - Terminata la prima parte di visite per Radja Nainggolan presso l'Humanitas di Rozzano. Adesso il giocatore è libero, mentre alle 14 svolgerà altri test al CONI, prima di andare nella sede nerazzurra per le firme.

10.34 - Nella giornata di oggi il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, andrà in sede per un summit di mercato con la dirigenza e potrebbe incontrare il neo acquisto Radja Nainggolan che sarà lì per la firma sul nuovo contratto.

09.18 - Iniziate, all'Humanitas di Rozzano, le visite mediche di Radja Nainggolan. A seguire, andrà al CONI per l'idoneità.

09.15 - Atteso a breve all'Humanitas di Rozzano, Radja Nainggolan. "E' la turbina che mancava al nostro motore", lo ha accolto intanto ieri Luciano Spalletti.

08.37 - Radja Nainggolan ha lasciato da poco il suo hotel milanese per andare a svolgere le visite mediche.

08:35 - Primissime parole di Radja Nainggolan dal suo arrivo a Milano nella serata di ieri. Il prossimo centrocampista dell'Inter ha così parlato: "Sono felice per questa nuova avventura. L'accoglienza dei tifosi? Spero saranno contenti di più quando scenderò in campo".