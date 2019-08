LIVE TMW - Inter, Conte: "Icardi? Non cambierà nulla. Sanchez parte con noi"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Dopo l'inizio positivo contro il Lecce, domani c'è il Cagliari: cosa si aspetta? "Un campo ostico, una squadra buonissima con grande voglia di rivalsa dopo il passo falso contro il Brescia. Faremo grande attenzione, consapevoli, pronti a giocare una gara tosta"

Cosa dà in più Sanchez a questa squadra: lo porterà in Sardegna? "Spero parleranno i numeri per lui. Vorranno dire che si sarà integrato bene. Alexis è importante, nelle ultime due stagioni non ha avuto grandi possibilità, arriva qui con entusiasmo. Sarà con noi a Cagliari"

Troppo entusiasmo potrebbe essere un pericolo o una ulteriore spinta? "Bisogna gestirlo bene, ho detto ai ragazzi che bisogna continuare a lavorare per migliorare"

L'anno scorso l'Inter ha fatto molta fatica a Cagliari, con tanto di sconfitta e un Barella al top... "Il Cagliari ha alzato ora la qualità della rosa con un bravissimo allenatore. Sono step che dobbiamo affrontare con la giusta mentalità. Nicolò sta lavorando bene, è molto positivo e sono contento del suo innesto in rosa. Sa che dovrà competere con gli altri. Un aspetto per me importante. Presto inizierà la Champions e tutti dovranno essere pronti, non ci sarà tempo per gli errori"

Quanto è importante disporre di un nucleo italiano forte e che gioca? "Se sono italiani ancora meglio perché abbiamo tutti a cuore le sorti della Nazionale, ma conta il nucleo in generale. Certo avere una buona base azzurra è importante"

Ti aspetti un Nainggolan motivato dopo la sua cessione? "Ho grande stima e rispetto per Radja, stiamo parlando di un buonissimo giocatore e non a caso volevo portarlo al Chelsea nel mio primo anno a Londra. Sapete bene che sono state prese altre decisioni dal club. Lo saluterò con molto piacere"

Come ti comporterai con Biraghi? "Abbiamo preso una decisione in maniera consensuale di riportarlo al livello fisico ottimale. È arrivato un po' provato, quindi necessita di lavoro per rimettersi al pari con gli altri"

L'Inter voleva la coppia Lukaku-Dzeko: manca oggi un vice Romelu? "Di mercato preferisco sempre parlare con il club nelle sedi più opportune. Se ci sono dubbi ne parlerò con loro. La rosa a disposizione è questa e siamo contenti. Proveremo ad essere competitivi con questo gruppo. E poi Marotta ha ribadito che il mercato in entrata per noi è chiuso"

Esiste una linea societaria in caso di mancata partenza di Icardi? "Tutto è stato fatto nella maniera più corretta possibile. Da otto mesi parlate di qualcosa che non mi interessa trattare. Vedo che i protagonisti continuano ad essere altri e non chi la stagione dovrà giocarla"

Si vede un gruppo unito: l'allenatore incentiva queste dinamiche? "Sono loro iniziative e io non posso che essere contento quando vedo un gruppo che sta insieme senza alcuna forzatura. Hanno piacere di stare insieme e frequentarsi. Per me è tutto molto positivo. Importante che non si torni a casa troppo tardi (ride, ndr)"

Avevi detto che il caso Icardi non creava alcuna turbativa. Sei stato giocatore e sai come funzionano certe cose: qualcosa in futuro potrebbe cambiare? "Continueranno a non esserci disturbi. Andrà tutto come avvenuto fino a oggi. Siamo concentrati sul campo. Per altri è molto più importante continuare a cavalcare alcune situazioni e lo capisco. Ma non per noi"

Politano rimarrà all'Inter? "Il direttore, quando diceva che è chiuso, parlava anche del mercato in uscita. Se dovesse partire qualcuno, sarà necessario rimpiazzarlo. Dal ragazzo nessun avviso di scontentezza e io sono felice del suo impegno. Matteo sa benissimo cosa penso di lui e dove lo considero importante"

Come stanno Godin e de Vrij? "Diego ha ripreso ad allenarsi in settimana e verrà in panchina. Ha bisogno di tornare alle migliori condizioni. Per Stefan vedremo..."

Sensi è un chiaro esempio di come si può fare mercato con pochi soldi? "Penso che bisognerebbe sempre fare un mercato oculato in cui si cerca di andare d'accordo con il proprio allenatore. In altri club può succedere che vada diversamente, quando serve una punta e magari prendono un terzino da novanta milioni. Noi abbiam preso alcuni calciatori da club sia di grande livello che di medio. Serve avere idee e seguirle senza facili entusiasmi, senza nomi altisonanti. Conta che i nuovi innesti siano utili alla causa"

Lazaro dal punto di vista fisico come sta? "Valentino ha avuto bisogno di tempo per adattarsi alle caratteristiche del nostro campionato. Giocava in Austria, prima di sbarcare in Bundesliga. Ha qualità tali per cui ci hanno spinto ad acquistarlo. Ma per giocare nell'Inter dovrà essere pronto"

Vede Lautaro come possibile alternativa a Lukaku? "Può essere prima e seconda punta. Un vero punto di riferimento. Non dimentichiamo che ha solo 22 anni. Sta a lui impegnarsi come sta facendo perché ha grandi prospettive. Per questo dovrà darci garanzie importanti"

