LIVE TMW - Inter, D'Ambrosio: "Se non passiamo è solo colpa nostra"

14.15 - Terminata la conferenza stampa

Perdere con un gol nel finale vi demoralizza? - "Prendiamo le cose migliori da una partita, la sconfitta di Torino non cambia il nostro atteggiamento in vista di domani

Ti senti un titolare in questa Inter, considerando i tanti problemi fisici di Vrsaljko? - "Dispiace per Sime, tra noi c'è sana competizione com'è giusto che sia a certi livelli. Questo però non può che migliorare il nostro rapporto in squadra"

Vincere eventualmente qualcos'altro potrebbe soddisfarvi? - "Come Inter dobbiamo sempre puntare al massimo. Se perdiamo una partita non possiamo certo essere felice. Dobbiamo essere più cncret

La difesa prende più gol del solito... - "Diciamo che pesano quelli di Bergamo. Noi ci difendiamo come sempre, in Serie A contro le grandi negli uno contro uno ci sono giocatori forti che con mezzo metro possono fare male"

Pensate che il Barcellona possa non giocare al massimo? - "Personalmente no, io mi fido della nostra forza, se non andiamo agli ottavi è colpa nostra. Se vinciamo non avremo rammarico"

Però sembra che l'Inter sia involuta... - "Non sono d'accordo e domani lo dimostreremo"

Cosa è mancato all'Inter ultimamente? - "Ce la siamo sempre giocata alla pari, abbiamo creato ed è mancato solo il gol. E contro la Juve questo lo paghi prima o poi"

L'orecchio al Camp Nou potrebbe distrarvi? - "Non abbiamo nessun tipo di rammarico, faremo il nostro, andremo a caccia el bottino pieno"

Quanta rabbia avete adesso? - "Siamo pronti e arrabbiati, ora obbligati a vincerle tutte a partire da domani. Serve anche un pizzico di fortuna"

14.00 - Iniziata la conferenza stampa

13.45 - In panchina allo Stadium, Danilo D'Ambrosio tornerà titolare nella sfida di Champions League contro il PSV. Il terzino nerazzurro, a breve, parlerà in conferenza stampa. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com