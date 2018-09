LIVE TMW - Inter-Fiorentina: tutte le ultime sull'anticipo di Serie A

6° turno di Serie A, INTER-FIORENTINA: segui il live di TMW! Premi F5 per aggiornare la pagina.

12.31 - PIOLI SE LA GIOCA - "Siamo contenti di quello che abbiamo fatto finora ma non siamo ancora a niente - ha detto Pioli in conferenza -. Adesso siamo squadra, ce la vogliamo giocare, andremo a Milano per dare il massimo sapendo le difficoltà di affrontare una squadra costruita per fare la Champions e avvicinarsi alla Juve. Formazione? Qualcosina cambierò, abbiamo speso tanto".

12.15 - LE PAROLE DI SPALLETTI - La Fiorentina è il migliore/peggiore avversario nel quale imbattersi per capire cosa c'è dentro e dietro Icardi e compagni. Lo ha ribadito Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa: "L'anno scorso ha segnato 30 gol, e sono io il primo a dirgli di non rovinare la media. Il fatto che debba toccare più palloni non deve essere un'ossessione. Lui deve fare determinate cose, se non tocca il pallone apre gli spazi per i compagni e anche questi sono numeri. Il contesto nel quale si muove Icardi è un problema per gli avversari, non i palloni che tocca. E io sono il primo a dirgli di non rovinare la sua media-gol".

11.52 - PUBBLICO A SAN SIRO - Sono circa 54mila gli spettatori attesi questa sera a San Siro in occasione di Inter-Fiorentina. I tifosi nerazzurri sperano di poter aiutare una squadra che proprio in casa non vince in campionato dal 17 aprile scorso contro il Cagliari: quattro giornate, contando anche le ultime due della passata stagione, in cui sono arrivate tre sconfitte e un pareggio.

11.31 - SQUALIFICA SPALLETTI, LA STRATEGIA DELL'INTER - Doppia "sfida" per l'Inter quest'oggi. Una contro la Fiorentina, stasera alle 21 a San Siro, ed una contro il Tribunale Federale Nazionale qualche ore prima. Si parte dunque poco prima dell'ora di pranzo e a scendere in campo sarà per primo l'avvocato Angelo Cappellini: sul tavolo il ricorso d'urgenza presentato dal club contro la squalifica di Luciano Spalletti. Il verdetto per il tecnico interista è atteso nel primo pomeriggio: la strategia della società punta sul fatto che la diffida (già dopo Sassuolo-Inter della prima giornata Spalletti era stato multato e diffidato per espressioni offensive nei confronti del direttore di gara) non può trasformarsi in squalifica dopo l'allontanamento di Marassi per una esultanza definita "polemica" verso il Quarto Uomo dopo il gol partita di Brozovic alla Samp. Una sanzione che per l'Inter si basa infatti su una interpretazione e non su fatti concreti, creando un precedente alquanto pericoloso.

11.18 - FIORENTINA, LA PROBABILE FORMAZIONE - Pioli sa l'importanza della partita e non tocca troppo il suo 4-3-3. Nel quale in porta c'è di nuovo Lafont, difeso dagli stessi quattro ormai da inizio campionato: Milenkovic a destra, Biraghi sul lato opposto e il tandem Vitor Hugo - Pezzella nel mezzo. In mediana possibile turno di riposo per Gerson, con Edimilson pronto a subentrare eventualmente al suo posto a centrocampo assieme all'altra mezzala Benassi e al play Veretout. Davanti sono sicuri del posto Simeone e Chiesa, il dubbio è uno solo: Pjaca o Eysseric? Può arrivare la sorpresa. Questo il probabile 11 viola:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Eysseric.

11.16 - INTER, LA PROBABILE FORMAZIONE - Spalletti limita al minimo le rotazioni, visto anche il peso della gara. Nel 4-2-3-1 dei nerazzurri Handanovic in porta, davanti a lui si rivede De Vrij tra i centrali al posto di Miranda, a comporre il reparto centrale con Skriniar. D'Ambrosio e Asamoah favoriti a partire da terzini. In mezzo potrebbe rifiatare l'ex di turno Vecino: si scalda Gagliardini per affiancare Brozovic. In attacco riecco anche Perisic largo a sinistra, con Icardi centravanti e Nainggolan a muoversi alle sue spalle. L'unico dubbio è a destra: Politano favorito ma occhio a Candreva e Keita. Questo il probabile 11 nerazzurro:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

11.10 - ARBITRO - Per Inter-Fiorentina, anticipo di lusso del sesto turno del campionato di Serie A, è stato designato un arbitro esperto come Paolo Mazzoleni (della sezione di Bergamo). Non solo: al VAR è stato scelto Massimiliano Irrati di Pistoia. Che altri non è se non l'arbitro che sedeva in sala VAR anche nella finale degli ultimi Mondiali di Russia 2018. Questa la designazione completa:

11.07 - NUMERI VIOLA - Numeri alla mano, è la Fiorentina a guidare le danze, visto che tutti i dati sono a favore dei viola: tre punti in più in classifica (10 contro 7), attacco più prolifico (11 contro 6) e difesa più blindata (3 gol subiti per gli uomini di Pioli contro i 4 dei nerazzurri). Ingredienti per una sfida mai banale e oggi ancor più pesante: per l'Inter l'occasione per il rilancio definitivo dopo i successi in extremis contro Tottenham e Samp, per la Fiorentina la chance per gustarsi una notte almeno al secondo posto solitario alle spalle della Juve.

11.03 - NON MANCANO I GOL - Quella di San Siro si prospetta una partita ricca di emozioni: nelle ultime 4 sfide a Milano, infatti, lo scontro tra le due squadre ha regalato 15 gol, con due vittorie per parte. Ed è il match che quest'anno più che mai pone sotto i riflettori Mauro Icardi che ai toscani ha segnato in carriera 10 gol (la squadra che assieme alla Samp ha bucato più volte): per l'argentino, però, c'è oggi un record negativo da cancellare, quello zero nel tabellino marcatori di Serie A che dopo cinque giornate (quattro i match disputati vista l'assenza a Bologna) rappresenta per lui un inedito assoluto.

11.00 - Il sesto turno del campionato di Serie A si apre questa sera con l'anticipo di San Siro che metterà di fronte Inter e Fiorentina. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con la marcia di avvicinamento alla sfida in programma alle 21:00!