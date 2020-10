live Inter, Lautaro: "Futuro? Qui sono felice, ma non so cosa potrà accadere"

18.20 - Dopo lo sfogo post cambio a Marassi contro il Genoa, Lautaro Martinez avrà subito una chance per ritrovare la serenità, magari attraverso il ritorno al gol in Champions League. A breve il Toro parlerà in conferenza stampa della vigilia. Seguila LIVE su TMW

18.38 - Iniziata la conferenza stampa di Lautaro Martinez

Si parla molto del tuo rinnovo: potessi rimanere sempre all'Inter, diresti oggi di sì? - "Lavoro ogni giorno per migliorare e vincere, sono contento e felice qui all'Inter. Voglio lasciare l'Inter il più in alto possibile, domani non so che succede. Oggi però come detto qui sono felice, i tifosi vanno ringraziati con tutto l'affetto, così come tutti coloro i quali lavorano nel club"

A Genova ti sei arrabbiato dopo il cambio, perché? - "Perché non ho fatto la partita che volevo, l'emozione certe volte fa scattare reazioni così. Oggi sono contento e pronto per giocare al massimo"

18.53 - Terminata la conferenza stampa di Lautaro Martinez