LIVE TMW - Inter, Politano: "Sto bene, non ero abituato a giocare tanto"

Fonte: Inviato ad Appiano Gentile (CO)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

14.16 - Terminata la conferenza stampa

Senti ancora la pressione d'essere un titolare in questa squadra? - "Normale sentire pressione quando indossi questa maglia. So di dover ancora migliorare molto lavoro tanto per questo".

Come stai, considerato il cambio allo Stadium? - "Mi sento bene, ovvio che non ero abituato a giocare ogni tre giorni, il mister per questo ha scelto di sostituirmi"

Domani potrebb essere la svolta? - "Abbiamo sempre giocato, domani ce la metteremo tutta. Non ci sono dubbi"

Sentite che è la partita più importante degli ultimi sette anni? - "C'è tutta la voglia di passare, avremmo firmato il passaggio del turno al tempo dei sorteggio"

L'Inter è pronta? - "Certo, non dipenderà però solo da noi vincere domani"

14.00 - Iniziata la conferenza stampa

13.45 - Per Spalletti è inamovibile, domani l'Inter avrà bisogno anche di Matteo Politano per battere il PSV e sperare che il Tottenham non faccia lo stesso a Barcellona. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com