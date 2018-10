LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Crescita mentale, ma le gare si chiudono prima"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

23.31 - Terminata la conferenza

Qual è quindi l'obiettivo dell'Inter? - "Vincere più partite possibili e continuare a fare un percorso importante, con lo stesso atteggiamento di pressing nella metà campo avversaria. L'Inter deve sempre voler fare la partita. Nel finale del primo tempo abbiamo concesso forse un po' troppo"

La squadra quanto è cresciuta dall'ultimo derby? - "E' cresciuta. Ora cambierò qualche giocatore per Barcellona perché tutto devono sentirsi coinvolti nella nostra strada, altrimenti non possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Le sgasate finali di Candreva sono state importanti. L'apporto di Borja è indiscutibile. Ci sono squadre forti in Serie A, quindi dovremo sempre avere ambizione, non presunzione"

Quale sarà il prossimo step? - "Sbagliare meno palloni facili, delle scelte che facciamo. Si compongono bene le linee della difesa, ma poi si perdono palloni banali per quelle che sono le nostre qualità. Vanno fatte scelte migliori. Quando Gattuso dice che la sua squadra ha più qualità, non sbaglia anche se poi bisogna saperla usare quella qualità. In ogni caso loro hanno sbagliato molti meno palloni di noi. Se fai le corse da metà campo per risistemarti dietro, anche gli attaccanti per esempio devono tornare. Qui dobbiamo migliorare, ma stasera abbiamo fatto comunque una grande partita. Ho visto il ghigno. Complimenti ai miei"

Crescita evidente sul piano mentale: è d'accordo? - "Sì, ma in queste partite bisogna fare bene anche prima dei minuti finali. Diventa sempre più importante gestire le gare in modo migliore. Ho visto tecnica e talento: penso al crosso di Vecino, al gol di Icardi. Se ci provi prima o poi vieni anche aiutato dalla fortuna. L'atteggiamento conta, il pubblico partecipa di più"

Preoccupato per gli infortuni? - "No, ho una rosa importante. Abbiamo scelto di puntare su giocatori duttili e adatti a giocare tutte le competizioni. Difficilmente recupereranno. Milan tecnico, ma anche fisico visti i falli e i contrasti. Noi abbiamo avuto la peggio, Brozo bravissimo a rimanere in campo, Ivan l'ho tenuto io ma in tanti chiedevano un cambi"

23.20 - Iniziata la conferenza

22.55 - Settimo risultato utile di fila per l'Inter, tra Serie A e Champions League, che porta a casa il Derby di Milano per la 63esima volta nella storia. Decisivo ancora una volta Mauro Icardi che al 92' mette il sigillo di testa grazie anche a un non perfetto Donnarumma. Tra poco il tecnico interista, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa di San Siro per la consueta conferenza post gara. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com